El Rayo McQueen está listo para la Fórmula 1 y el GP de Italia

Suscríbete a nuestros canales

La Fórmula 1 tendrá este fin de semana del Gran Premio de Italia a un invitado especial, hablamos del mítico Rayo McQueen, que salió de la pantalla para rodar por el planeta y hará su debut en el templo de la velocidad del automovilismo mundial, el circuito de Monza.

El siete veces campeón de la Copa Pistón le dará una vuelta al trazado italiano previo al Gran Premio de Italia como parte del vigésimo (20) aniversario de la película de Cars. Asimismo, la Fórmula 1 decidió pintar el Safety Car con logos y colores que usó McQueen cuando se perdió en el pueblo de Radiador Springs durante la primera entrega.

Esta es la segunda visita importante a un escenario importante del automovilismo que hace el Rayo McQueen, ya que a finales del mes de julio participó en el icónico festival de la velocidad de Goodwood, Inglaterra.

Esta recreación en tamaño real del protagonista de Cars, no se utilizó un modelo de calle comercial modificado, sino una construcción artesanal de exhibición adaptada a las especificaciones técnicas del universo de la película de Pixar. Su versión de julio tenía todo los diseños de la película.

Para la Fórmula 1 tendrá los logos de la categoría una coctelera como el carro de seguridad, el alerón y pontones laterales pintados de negro. Recordemos que el famoso "Ka-chow" está basado entre un Chevrolet Corvette C6 y Dodge Viper del año 2005.