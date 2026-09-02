Fórmula 1: Así son los polémicos trofeos del Gran Premio de Italia

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El Campeonato Mundial de Fórmula 1 continúa su recorrido por Europa y este 6 de septiembre se disputará el Gran Premio de Italia, en la catedral de la velocidad, el circuito de Monza. Para esta edición 77 de esta carrera, la organización del evento otorgará un trofeo bastante peculiar y que sin duda alguna, y al menos de arranque, ya marca tendencia en las redes sociales.

Las piezas surgieron del programa del patrocinante de la carrera que es Pirelli, a través de su espacio cultural Pirelli HangarBicocca, donde el dúo "Vedovamazzei" conformado por los artistas contemporáneos, Stella Scala y Simeone Crispino, decidió hacer esta estructura con varios objetos cotidianos como tazas, vasos y platos, el cual llevará por nombre "Fralos cuales tendrán un color plateado. Su única diferencia, será el tamaño de los galardones y el número.

Foto de Pirelli: Dúo "Vedovamazzei" conformado por los artistas contemporáneos, Stella Scala y Simeone Crispino

Durante la presentación de los trofeos, los escultores explicaron que el nombre de la copa u obra es "Fragile" o frágil en español, con lo que se busca representar la simbología detrás de la dinámica de la máxima categoría del automovilismo mundial.

"La idea del trofeo nace de la antigua tradición de pasar una copa de celebración de mano en mano. Servía como un gran recipiente para beber, creando una sensación de festividad compartida. Queríamos que el trofeo fuese el símbolo de una victoria que un individuo sostiene en sus manos, pero que refleja el espíritu de una comunidad. En el caso de la Fórmula 1, esa colectividad incluye al equipo, los fanáticos y todo el universo que gira en torno a los pilotos”, detallaron Scala y Crispino.

Más allá de la subjetividad del concepto de arte contemporáneo, sin duda alguna, el trofeo "Fragile" es uno de los más extraños y feos de la última década en la Fórmula 1, pese a la explicación de los artistas, los utensilios de cocina no tienen nada que ver con la máxima categoría del automovilismo mundial.

En la misma cuenta de Instagram de pirelli_motorsport, donde se anunciaron los trofeos, los comentarios de críticas y burlas no tardaron en aparecer: "¿Por qué dejan que la gente que no entiende, sabe o le gusta las carreras, diseñe trofeos... en vez de que los artistas traten de hacer arte? Me decepcionaría si conquistara Monza y me dieran una pila de platos", es uno de los más destacados.