GP de Italia: Hamilton acelera con el Ferrari F40 y la misión de romper este empate con Michael Schumacher

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La Fórmula 1 vuelve este fin de semana con el Gran Premio de Italia, décimotercera fecha de la temporada 2026, que se disputará en el circuito de Monza. Para esta carrera Ferrari y sus dos pilotos (Lewis Hamilton y Charles Leclerc) llegan con opciones claras de ganar en casa y dar un golpe en la lucha por el título.

Sobre todo por el hecho de que el líder del campeonato, Kimi Antonelli, fue penalizado por cambiar piezas en su motor Mercedes, por lo que tendrá que partir del fondo de la grilla de salida. Esto le abre las posibilidades a la dupla de Ferrari, que tendrán un rival menos para esta carrera.

Qué trae Ferrari para Italia

Acerca de las opciones, Lewis Hamilton habló durante la rueda de prensa previa a la acción de pista que comenzará el viernes, donde señaló que todo cambió este año, porque se enfocaron en cada carrera incorporar piezas que le permiten reducir la brecha con Mercedes y ahora McLaren.

Aunque precisó que en trazados cortos perdieron al menos tres décimas y que esperan recuperar en este tramo de la temporada.

"Creo que hasta este momento del año hemos estado perdiendo… incluso en la última carrera, en un circuito tan corto, perdíamos cuatro décimas por vuelta, así que es un déficit enorme y lo hemos arrastrado durante todo el año hasta ahora. Lo que puedo decir es que estoy muy, muy orgulloso de cuando vuelvo a la fábrica y veo lo mucho que trabaja todo el mundo, que están totalmente concentrados. Todos están muy entusiasmados", reseñó la página de la F1 sobre lo que dijo Hamilton.

El orgullo de Ferrari: El F40

Además, el inglés no ocultó su emoción de llegar a Monza, arribó al circuito conduciendo su Ferrari F40 y vestido con un elegante traje negro y un abrigo color canela como si fuera el “Commendatore”.

El corredor reconoció que la búsqueda tomó su tiempo. Su objetivo era adquirir una unidad con bajo recorrido y un alto valor histórico. Aunque en los últimos años han salido a remate varios modelos de bajo kilometraje, ninguno le convencía del todo por haber sido repintados o por carecer de originalidad. Su prioridad era dar con la pieza más genuina.

Finalmente dio con una unidad con un historial impecable: su único dueño lo retiró en la sede de Maranello, lo manejó apenas unos 69 kilómetros hasta su hogar y jamás volvió a ponerlo en marcha. El coche quedó preservado bajo una funda acumulando polvo, con la puerta del copiloto totalmente intacta. Tras dudar entre conservarlo como un objeto de exhibición en su estado original o acondicionarlo, optó por restaurar la pintura para poder disfrutarlo en carretera.

El proceso de revisión posterior superó todas sus expectativas. Al desarmar el automóvil, el equipo constató que se conservaba en un estado excepcional, sin requerir grandes reemplazos. La gran sorpresa llegó al desmontar la planta motriz: "el motor tenía el número 44. El número 44 está grabado en el motor. No podía creerlo. Les dije: ‘¿Lo sabían? No puede ser verdad’. Así que se siente como si fuera el destino", confesó Hamilton sobre la insólita coincidencia con su dorsal habitual.

Números históricos por desempatar

En 76 grandes premios realizados, Hamilton y Michael Schumacher, son los pilotos con más triunfos en Italia con cinco. Asimismo, ambos pilotos están empatados en la cima del reglón de podios con ocho cada uno. Por su partes, Lewis H. ostenta en solitario la marca de poles con siete. Ferrari no gana en Monza desde 2024 con Charles Leclerc.

El trazado italiano de 5.793 metros de recorrido será un reto para las baterías, ya que solo tendrán tres puntos claros para recargarse, así que habrá una de las cuatro largas rectas donde se quedarán sin energía. Esto obligará a los pilotos a usar bien el Modo Adelantamiento para no quedar expuestos en la siguiente recta con 30 km/h menos.