Fórmula 1: Lando Norris contundente con el nivel de Franco Colapinto

Lando Norris último campeón de la Fórmula 1 se mostró muy molesto por lo sucedido en el Gran Premio de Azerbaiyán. El británico terminó la carrera por un torpe accidente ocasionado por Franco Colapinto; el argentino se disculpó, pero el campeón y pide un castigo ejemplar.

Norris resaltó en zona mixta tras el accidente de Franco Colapinto en el Circuito de Bakú: "Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a dar suspensiones por este tipo de cosas. Esta gente debería ser suspendida porque ese tipo de conducción no merece estar en la F1".

La FIA escuchó al británico y le dio una suspensión de 10 segundos de penalización al argentino, lo que equivale a 5 puestos para el Gran Premio de Malasia. Una dura penalización en la parrilla por el accidente en la curva 1 tras la reanudación del Safety Car.

Max Verstappen salió en defensa de Franco Colapinto por el accidente en GP Azerbaiyán

Max Verstappen que ha tenido sus más y menos con muchos pilotos desde que debutó en la Fórmula 1. Fue claro sobre lo que pide Lando Norris y la situación de Franco Colapinto, colocándose de lado del piloto argentino. De hecho, el neerlandés fue comprensivo con el accidente.

Verstappen: "Creo que mientras que el piloto que lo provocó sea consciente de lo que hizo y pida disculpas... esas cosas pasan. Un pequeño error o un error de cálculo, bloqueas los neumáticos, no hay agarre por la parte interior es un poco desafortunado que involucra a tantos autos".

Franco por otra parte se disculpó una vez que estuvo frente a los micrófonos: "Bloqueé mis ruedas cuando empecé a frenar, luego perdí el control durante todo el frenado. Presento mis disculpas al equipo y a Pierre. Fue un grave error y hemos perdido muchos puntos".

El piloto argentino aún tiene muchos aspectos de mejorar, pero lo que hizo solo fue torpe; no representa lo que realmente aporta a la Fórmula 1, solo un piloto que se arriesga para lograr resultados tiene más opciones de cometer errores. Colapinto seguirá creciendo en la categoría.