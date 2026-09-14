Fórmula 1: Franco Colapinto se establece como único piloto con esta racha en 2026

El Gran Premio de España cortó una de las dos últimas rachas que quedaban activas en la temporada 2026 de la Fórmula 1, de las cuales una de ellas la posee el argentino Franco Colapinto, lo cual responde a la confianza dada por el equipo Alpine de extender su contrato un año más.

El sudamericano tuvo un fin de semana positivo en suelo español donde logró evitar los muros y salir ileso del sinuoso Madring. El día sábado en la pole position, logró avanzar a su quinta Q3 de la temporada donde se ubicó en noveno lugar. Mientras que para el Gran Premio finalizó en el séptimo lugar, su segundo mejor puesto final en una carrera.

Con el resultado, Colapinto ya suma ocho carreras este año en la zona de puntos y diez en toda su trayectoria en la categoría reina del automovilismo. El argentino además protagonizó uno de los grandes momentos del GP de España, ya que en la vuelta de retorno tras el evento recibió la bandera de su país de mano de uno de los ayudantes de pista.

¿Cuáles la marca del argentino?

Colapinto se consolidó como el único corredor de toda la parrilla actual en completar el 100% de las 14 carreras disputadas en la presente temporada 2026, marca que compartía con Lewis Hamilton que se retiró en España por problemas de freno. Adicionalmente, el inglés también cerró la racha de ser el único volante en sumar puntos en todos los eventos.

Asimismo, el argentino a nivel histórico ya suma 31 carreras consecutivas viendo la bandera a cuadros, racha que empezó desde Imola 2025 al presente, con este número ya está entre las diez más largas de toda la historia de la F1, solo queda esperar hasta dónde podrá llegar.

La próxima carrera de la Fórmula 1 será el 27 de septiembre para el Gran Premio de Azerbaiyán, que tendrá como sede la ciudad de Bakú, última parada en suelo europeo.