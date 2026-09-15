Fórmula 1: Sergio Pérez llega a su templo "azteca" en Azerbaiyán con estos números

El periplo de la Fórmula 1 llega a su última parada en suelo europeo, al menos hasta el momento, y será en la región más lejana del continente para el Gran Premio de Azerbaiyán, decimoquinta fecha de la temporada 2026. Esta carrera se realizará el fin de semana del 27 de septiembre en el trazado callejero de Bakú, donde el mexicano Sergio Pérez es el "rey".

El piloto del equipo Cadillac tiene un retorno opaco a la Fórmula 1, ya que junto a su compañero Valtteri Bottas, han tenido que estructurar todo dentro de la debutante escudería estadounidense. Pérez en 14 carreras esta temporada no ha logrado sumar puntos y tiene cinco retiros.

Pérez el "rey azteca" en Azerbaiyán

Pese a los resultados de esta temporada, el mexicano llega a uno de los trazados donde mejor le ha ido en la Fórmula 1, ya que en el rápido callejero de Bakú ostenta cinco podios y dos triunfos en 2021 y 2023.

Las dos victorias las logró con el equipo Red Bull Racing y comparte la cima de este renglón con Max Verstappen. Mientras en el escalafón de pole position, Charles Leclerc domina el circuito con cuatro puestos de cuerda, todas seguidas desde 2021 a 2024.

En el renglón de ganadores los que siguen a Pérez con una victoria cada uno, son:

Daniel Ricciardo

Lewis Hamilton

Valteri Bottas

Oscar Piastri

Cómo fueron los triunfos de “Checo” Pérez

En 2021, fue el único triunfo que tuvo en esa temporada y el primero con Red Bull Racing. Esa carrera estuvo marcada por la relargada sobre el final del GP, debido a la bandera roja que generó Max Verstappen, quien lideraba de manera cómoda, pero un pinchazo lo hizo estrellarse contra los muros.

Pérez compartió la primera fila de salida con Lewis Hamilton que luchó ese año el título con Verstappen. En ese momento parecía que el inglés iba a poder vencer, pero sus frenos se recalentaron en la vuelta de formación, cuando se apagaron las luces del semáforo el piloto de Mercedes llegó a la primera curva líder pero no pudo detenerse, mientras que Pérez logró frenar bien y evitar el golpe con Hamilton, lideró esa última vuelta y ganó la carrera.

Mientras que la victoria de 2023 fue una demostración de fuerza por parte de Pérez, ese año el piloto azteca logró tomar la punta de la carrera en la vuelta diez y de ahí en adelante, nadie le quitó el primer lugar. Este resultado fue su sexto triunfo en la Fórmula 1 y su último en la máxima categoría.