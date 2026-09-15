Automovilismo

Reto inédito: Max Verstappen competirá contra 100 pilotos ¿Quiénes son los afortunados?

El holandés viene de terminar en el segundo lugar del GP de España que se disputó el pasado domingo

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Meridiano

Lunes, 14 de septiembre de 2026 a las 09:59 pm
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Reto inédito: Max Verstappen competirá contra 100 pilotos ¿Quiénes son los afortunados?

El mundo del automovilismo se prepara para un evento único este martes 16 de septiembre, ya que Max Verstappen, volverá a la disciplina que le vio nacer como piloto: el karting. Sin embargo, no será una carrera cualquiera, debido a que se enfrentará al reto definitivo de la marca Red Bull.

La idea central del evento es responder a la eterna pregunta: ¿podría un piloto aficionado batir a una leyendas de la Fórmula 1? El concepto sitúa a Verstappen en una situación inédita, ya que deberá competir contra 100 pilotos con karts iguales y partiendo desde la última posición antes que se acabe el tiempo.

Entre los 100 participantes confirmados se encuentran atletas de élite de otras disciplinas como el ultrarunner Arda Saatci, el especialista en tiros de baloncesto Chris "Lethal Shooter" Matthews y el piloto de mountain bike freestyle Matt Jones. Además, Red Bull invitó a los streaming TheGrefg, Caedrel y TheDonato, quienes compartirán pista con aficionados de todo el mundo.

Un circuito diseñado para el caos

Para albergar este evento sin precedentes, el icónico circuito de Silverstone sufrirá una transformación radical. El trazado ha sido diseñado específicamente para la ocasión por el expiloto y reconocido diseñador de karts, David Terrien. "Crear un circuito para 101 karts al mismo tiempo es algo que nunca se ha hecho ni se ha visto antes", afirma Terrien. "Por eso es tan emocionante".

Hasta el momento no se ha filtrado el diseño del circuito que albergará una gran densidad de karts, por lo que la velocidad no será suficiente. La inteligencia en carrera, la habilidad para encontrar huecos, saber cuándo atacar y gestionar el tráfico serán claves para que Verstappen pueda intentar remontar desde el puesto 101 hasta la cabeza.

Lo sorprende de este reto es que Verstappen hace apenas dos días estaba en Madrid, donde compitió en el Gran Premio de España, decimocuarta fecha de la temporada de la Fórmula 1, el piloto de Red Bull Racing finalizó en el segundo lugar y agregó a su palmarés el circuito 32 en el podio.

Lista de competidores

Participante País
Aidan Heslop Reino Unido 🇬🇧
Amar (Amar Al Naimi) Alemania 🇩🇪
Amber Gill Reino Unido 🇬🇧
André da Silva Montoito Portugal 🇵🇹
Arda Saatci Alemania 🇩🇪
Austin Sprinz Estados Unidos 🇺🇸
AustrianKiwi (Jonathan Balchin) Austria 🇦🇹
Bash The Entertainer (Bachala Mbunzama) Reino Unido 🇬🇧
Bea Eguiraun España 🇪🇸
Bella James Reino Unido 🇬🇧
Billy Bolt Reino Unido 🇬🇧
Brian Manuel Otero México 🇲🇽
Caedrel (Marc Lamont) Reino Unido 🇬🇧
Charles André Alexandre Francia 🇫🇷
Daily Mail (Henry Robert Williams) Reino Unido 🇬🇧
Daniel Ahola Finlandia 🇫🇮
Dantic (Daniel Moss) Reino Unido 🇬🇧
Dave Rosenburg Estados Unidos 🇺🇸
David Egan (Drift Games) Irlanda 🇮🇪
Developer Adam (Adam Powell) Reino Unido 🇬🇧
Diogo 'Move_Mind' Silva Portugal 🇵🇹
Dyler Arabia Saudita 🇸🇦
Emily Xuechun Zhang (ExtraEmily) Estados Unidos 🇺🇸
Enis Kirazoğlu Turquía 🇹🇷
Fresia Aria Países Bajos 🇳🇱
Gabs Djay (Gabs Djanogly) Reino Unido 🇬🇧
Germán Rodezel Costa Rica 🇨🇷
GoKartGod Estados Unidos 🇺🇸
Greg Gevojanyan (MrCarSounds) Estados Unidos 🇺🇸
Helydia (Tansel Celia) Francia 🇫🇷
Jakidale (Jacopo D'Alesio) Italia 🇮🇹
James Doyle Irlanda 🇮🇪
Janja Garnbret Eslovenia 🇸🇮
Joe Tasker Estados Unidos 🇺🇸
John-Marc van Wyk Sudáfrica 🇿🇦
Jonathan Gaming (Jonathan Amaral) India 🇮🇳
Joseph Eunbo Sim (Jojo Sim) Estados Unidos 🇺🇸
Josh Richards Estados Unidos 🇺🇸
Juank Pérez México 🇲🇽
Julia Haller Suiza 🇨🇭
Kalia Lai Reino Unido 🇬🇧
Karol Zdęba Polonia 🇵🇱
Larry Chen Estados Unidos 🇺🇸
Leo Neugebauer Alemania 🇩🇪
Lethal Shooter (Chris Matthews) Estados Unidos 🇺🇸
Leticia Bufoni Brasil 🇧🇷
Manny (Emmanuel David Brown) Reino Unido 🇬🇧
Mars (Zhang Jing) China 🇨🇳
Matt Jones Reino Unido 🇬🇧
Melanie Buffetaud Francia 🇫🇷
Mike Dokas Grecia 🇬🇷
Molly Carlson Canadá 🇨🇦
Molly Marsh Reino Unido 🇬🇧
Nate Saunders Reino Unido 🇬🇧
Nathan Lust Australia 🇦🇺
Neo Yau (Yau Hawk Sau) Hong Kong 🇭🇰
nnnurdaylet Kazajistán 🇰🇿
Nugato (Ilija Ravlic) Croacia 🇭🇷
Nuri Amiraslan -
Pableke (Pablo Jiménez) Chile 🇨🇱
Paky TWC (Patrick Tremolada) Italia 🇮🇹
Pamkutya Béla (Norbert Osbáth) Hungría 🇭🇺
Pieface23 (Jack McDermott) Reino Unido 🇬🇧
Pol Tarres España 🇪🇸
Qucee Países Bajos 🇳🇱
QueenB (Rebecca Evans) Reino Unido 🇬🇧
RDJavi (Steven Javier Santos del Rosario) Rep. Dominicana 🇩🇴
Roberts Vītols Letonia 🇱🇻
Sarah Lezito Francia 🇫🇷
Shredded Fox (Jan Liška) República Checa 🇨🇿
Shreeman Legend (Siddhant Praveen Joshi) India 🇮🇳
Si Hyun Park Corea del Sur 🇰🇷
Sporttouchen (Timothé Rangström) Suecia 🇸🇪
Stuntpegg (Nieve Petruzziello) Reino Unido 🇬🇧
Supercar Blondie (Niklaus Manuel Hirschi) Reino Unido 🇬🇧
talkSPORT (Joseph Brophy) Reino Unido 🇬🇧
Taylor Serage Nueva Zelanda 🇳🇿
TechnoGamerz (Ujjwal Chaurasia) India 🇮🇳
Tettrem (Mateus dos Santos Machado Almeida) Brasil 🇧🇷
TGFBro (Romell Henry) Reino Unido 🇬🇧
TheDonato (Donato Jose Muñoz Calabrese) Venezuela 🇻🇪
TheGrefg (David Canovas) España 🇪🇸
Timothy Kwang Suk An (IitzTimmy) Estados Unidos 🇺🇸
Tommo McCluskey Reino Unido 🇬🇧
Tyrique Hyde Reino Unido 🇬🇧
Vale Sulca Uruguay 🇺🇾
Wirtual (Øyvind Ludwig Iversen) Noruega 🇳🇴
Zac Alsop Reino Unido 🇬🇧

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