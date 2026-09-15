Reto inédito: Max Verstappen competirá contra 100 pilotos ¿Quiénes son los afortunados?

El mundo del automovilismo se prepara para un evento único este martes 16 de septiembre, ya que Max Verstappen, volverá a la disciplina que le vio nacer como piloto: el karting. Sin embargo, no será una carrera cualquiera, debido a que se enfrentará al reto definitivo de la marca Red Bull.
La idea central del evento es responder a la eterna pregunta: ¿podría un piloto aficionado batir a una leyendas de la Fórmula 1? El concepto sitúa a Verstappen en una situación inédita, ya que deberá competir contra 100 pilotos con karts iguales y partiendo desde la última posición antes que se acabe el tiempo.
Entre los 100 participantes confirmados se encuentran atletas de élite de otras disciplinas como el ultrarunner Arda Saatci, el especialista en tiros de baloncesto Chris "Lethal Shooter" Matthews y el piloto de mountain bike freestyle Matt Jones. Además, Red Bull invitó a los streaming TheGrefg, Caedrel y TheDonato, quienes compartirán pista con aficionados de todo el mundo.
Un circuito diseñado para el caos
Para albergar este evento sin precedentes, el icónico circuito de Silverstone sufrirá una transformación radical. El trazado ha sido diseñado específicamente para la ocasión por el expiloto y reconocido diseñador de karts, David Terrien. "Crear un circuito para 101 karts al mismo tiempo es algo que nunca se ha hecho ni se ha visto antes", afirma Terrien. "Por eso es tan emocionante".
Hasta el momento no se ha filtrado el diseño del circuito que albergará una gran densidad de karts, por lo que la velocidad no será suficiente. La inteligencia en carrera, la habilidad para encontrar huecos, saber cuándo atacar y gestionar el tráfico serán claves para que Verstappen pueda intentar remontar desde el puesto 101 hasta la cabeza.
Lo sorprende de este reto es que Verstappen hace apenas dos días estaba en Madrid, donde compitió en el Gran Premio de España, decimocuarta fecha de la temporada de la Fórmula 1, el piloto de Red Bull Racing finalizó en el segundo lugar y agregó a su palmarés el circuito 32 en el podio.
Lista de competidores
|Participante
|País
|Aidan Heslop
|Reino Unido 🇬🇧
|Amar (Amar Al Naimi)
|Alemania 🇩🇪
|Amber Gill
|Reino Unido 🇬🇧
|André da Silva Montoito
|Portugal 🇵🇹
|Arda Saatci
|Alemania 🇩🇪
|Austin Sprinz
|Estados Unidos 🇺🇸
|AustrianKiwi (Jonathan Balchin)
|Austria 🇦🇹
|Bash The Entertainer (Bachala Mbunzama)
|Reino Unido 🇬🇧
|Bea Eguiraun
|España 🇪🇸
|Bella James
|Reino Unido 🇬🇧
|Billy Bolt
|Reino Unido 🇬🇧
|Brian Manuel Otero
|México 🇲🇽
|Caedrel (Marc Lamont)
|Reino Unido 🇬🇧
|Charles André Alexandre
|Francia 🇫🇷
|Daily Mail (Henry Robert Williams)
|Reino Unido 🇬🇧
|Daniel Ahola
|Finlandia 🇫🇮
|Dantic (Daniel Moss)
|Reino Unido 🇬🇧
|Dave Rosenburg
|Estados Unidos 🇺🇸
|David Egan (Drift Games)
|Irlanda 🇮🇪
|Developer Adam (Adam Powell)
|Reino Unido 🇬🇧
|Diogo 'Move_Mind' Silva
|Portugal 🇵🇹
|Dyler
|Arabia Saudita 🇸🇦
|Emily Xuechun Zhang (ExtraEmily)
|Estados Unidos 🇺🇸
|Enis Kirazoğlu
|Turquía 🇹🇷
|Fresia Aria
|Países Bajos 🇳🇱
|Gabs Djay (Gabs Djanogly)
|Reino Unido 🇬🇧
|Germán Rodezel
|Costa Rica 🇨🇷
|GoKartGod
|Estados Unidos 🇺🇸
|Greg Gevojanyan (MrCarSounds)
|Estados Unidos 🇺🇸
|Helydia (Tansel Celia)
|Francia 🇫🇷
|Jakidale (Jacopo D'Alesio)
|Italia 🇮🇹
|James Doyle
|Irlanda 🇮🇪
|Janja Garnbret
|Eslovenia 🇸🇮
|Joe Tasker
|Estados Unidos 🇺🇸
|John-Marc van Wyk
|Sudáfrica 🇿🇦
|Jonathan Gaming (Jonathan Amaral)
|India 🇮🇳
|Joseph Eunbo Sim (Jojo Sim)
|Estados Unidos 🇺🇸
|Josh Richards
|Estados Unidos 🇺🇸
|Juank Pérez
|México 🇲🇽
|Julia Haller
|Suiza 🇨🇭
|Kalia Lai
|Reino Unido 🇬🇧
|Karol Zdęba
|Polonia 🇵🇱
|Larry Chen
|Estados Unidos 🇺🇸
|Leo Neugebauer
|Alemania 🇩🇪
|Lethal Shooter (Chris Matthews)
|Estados Unidos 🇺🇸
|Leticia Bufoni
|Brasil 🇧🇷
|Manny (Emmanuel David Brown)
|Reino Unido 🇬🇧
|Mars (Zhang Jing)
|China 🇨🇳
|Matt Jones
|Reino Unido 🇬🇧
|Melanie Buffetaud
|Francia 🇫🇷
|Mike Dokas
|Grecia 🇬🇷
|Molly Carlson
|Canadá 🇨🇦
|Molly Marsh
|Reino Unido 🇬🇧
|Nate Saunders
|Reino Unido 🇬🇧
|Nathan Lust
|Australia 🇦🇺
|Neo Yau (Yau Hawk Sau)
|Hong Kong 🇭🇰
|nnnurdaylet
|Kazajistán 🇰🇿
|Nugato (Ilija Ravlic)
|Croacia 🇭🇷
|Nuri Amiraslan
|-
|Pableke (Pablo Jiménez)
|Chile 🇨🇱
|Paky TWC (Patrick Tremolada)
|Italia 🇮🇹
|Pamkutya Béla (Norbert Osbáth)
|Hungría 🇭🇺
|Pieface23 (Jack McDermott)
|Reino Unido 🇬🇧
|Pol Tarres
|España 🇪🇸
|Qucee
|Países Bajos 🇳🇱
|QueenB (Rebecca Evans)
|Reino Unido 🇬🇧
|RDJavi (Steven Javier Santos del Rosario)
|Rep. Dominicana 🇩🇴
|Roberts Vītols
|Letonia 🇱🇻
|Sarah Lezito
|Francia 🇫🇷
|Shredded Fox (Jan Liška)
|República Checa 🇨🇿
|Shreeman Legend (Siddhant Praveen Joshi)
|India 🇮🇳
|Si Hyun Park
|Corea del Sur 🇰🇷
|Sporttouchen (Timothé Rangström)
|Suecia 🇸🇪
|Stuntpegg (Nieve Petruzziello)
|Reino Unido 🇬🇧
|Supercar Blondie (Niklaus Manuel Hirschi)
|Reino Unido 🇬🇧
|talkSPORT (Joseph Brophy)
|Reino Unido 🇬🇧
|Taylor Serage
|Nueva Zelanda 🇳🇿
|TechnoGamerz (Ujjwal Chaurasia)
|India 🇮🇳
|Tettrem (Mateus dos Santos Machado Almeida)
|Brasil 🇧🇷
|TGFBro (Romell Henry)
|Reino Unido 🇬🇧
|TheDonato (Donato Jose Muñoz Calabrese)
|Venezuela 🇻🇪
|TheGrefg (David Canovas)
|España 🇪🇸
|Timothy Kwang Suk An (IitzTimmy)
|Estados Unidos 🇺🇸
|Tommo McCluskey
|Reino Unido 🇬🇧
|Tyrique Hyde
|Reino Unido 🇬🇧
|Vale Sulca
|Uruguay 🇺🇾
|Wirtual (Øyvind Ludwig Iversen)
|Noruega 🇳🇴
|Zac Alsop
|Reino Unido 🇬🇧