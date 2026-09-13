Fórmula 1: Kimi Antonelli hace historia en Madrid y da un paso enorme hacia el título

Andrea Kimi Antonelli lo volvió a hacer. El piloto italiano de Mercedes brilló de nuevo en medio de su formidable año, para anotarse su octava victoria de la campaña y dar otro gigantesco paso hacia el campeonato de pilotos del presente 2026.

El joven italiano, que está en tan solo su segunda temporada como piloto oficial de Mercedes, partió desde el segundo lugar de la parrilla, por detrás del actual campeón del mundo, el británico Lando Norris, pero aun así se las arregló para imponer su velocidad y dominio, y alzarse como el primer ganador en la historia del circuito Madring, que hizo su estreno este domingo 13 de septiembre dentro del calendario del Campeonato Mundial de la Fórmula 1.

Antonelli hace historia en Madrid

La carrera, sin duda, será más recordada por el extraordinario trabajo de marketing que tuvo que por la acción en la pista. Si bien el trazado es desafiante, aún más grande fue el desafío que tuvo el público presente, que vio muy pocos adelantamientos en pista, y además, también sufrió por los flojos resultados de los pilotos locales, Carlos Sainz y Fernando Alonso.

A pesar de esto, Andrea Kimi Antonelli hizo lo necesario para llevarse un nuevo triunfo, con una buena estrategia y un manejo impecable, sin ningún error que le abriera las puertas a Max Verstappen y a Lando Norris, quienes cerraron el podio.

Con esta gran victoria, Kimi Antonelli no solo se convirtió en el primer ganador histórico de Madring, sino que además es también el primer italiano en ganar un Gran Premio de España en la máxima categoría del automovilismo, por lo que, a pesar de la soporífera carrera, los libros de historia recordarán lo hecho por el piloto de Mercedes.