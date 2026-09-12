Pole position del GP de España: Lando Norris asciende a este puesto histórico

La Fórmula 1 realizó este sábado 12 de septiembre la pole position del Gran Premio de España en el nuevo circuito callejero de Madring en la ciudad de Madrid. El vencedor de la sesión de clasificación fue el campeón del mundo Lando Norris del equipo McLaren, seguido de Kimi Antonelli de Mercedes y Max Verstappen (Red Bull Racing) que cierra el top tres de la grilla de salida.

Norris dio un batacazo este sábado al imponerse por solo 0.011 centésimas de segundo en su última salida de la pole position contra Antonelli. Con el resultado, el inglés logra su tercera pole de la temporada.

Hay que descartar que desde el año 2017 el ganador del GP de España partió de la primer fila de salida, en seis ocasiones logró el triunfo el piloto de la pole position y atleta que salió desde la segunda plaza se alzó con la victoria en tres oportunidades.

Números históricos de Norris

Es la segunda pole de Norris en el Gran Premio de España tras la que hizo en el año 2024. Asimismo, el británico llegó a 19 puestos de cuerda en su carrera en la Fórmula 1; además, quedó en solitario en la casilla dieciocho de todos los tiempos en este renglón.

Para la escudería McLaren es la tercera pole de la temporada y la tercera seguida que uno de sus pilotos logra el puesto de cuerda en el GP de España (Norris 2026, Oscar Piastri 2025 y Norris 2024). Asimismo, es la pole número 11 de la escudería en la historia de esta carrera y la 180 en la Fórmula 1.