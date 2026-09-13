Fórmula 1: Madring y su fuerte impacto económico en España

La Fórmula 1 volvió a España a uno de los países que más abrió sus puertas a la categoría. Eso sí, esta vez había un proyecto diferente que estaba lleno de altas expectativas: el Circuito Callejero de Madring y se cumplieron todos los objetivos con un fuerte impacto económico.

La llegada de la F1 a Madrid dejará un legado financiero sin precedentes para un fin de semana, que se estima en 467 millones de euros. Además de la creación de 8.850 puestos de trabajo directos e indirectos, según un reciente informe elaborado por la consultora PwC.

El estudio detalla que la puesta en marcha del evento reportará además una recaudación cercana a los 83 millones de euros en concepto de impuestos y cotizaciones sociales para las arcas públicas del Estado. Un proyecto que ha funcionado para todas las partes involucradas.

El proyecto de 'Madring' será un ejemplo para los próximos circuitos: el volumen de negocio representa el 5,7% del valor añadido bruto directo del sector de actividades recreativas dentro de la Comunidad de Madrid; ratificando el evento como un motor económico para la región.

Fórmula 1: Lewis Hamilton complica a Ferrari en el GP de España

Lewis Hamilton es uno de los pilotos más experimentados en la actualidad de la Fórmula 1. En esa línea, es difícil verlo en un accidente que ocurra por cuenta propia y es lo que ha pasado en el nuevo Circuito de Madring en el Gran Premio de España 2026.

El circuito madrileño vivió un momento de máxima tensión cuando Hamilton sufrió un accidente contra las protecciones durante la última sesión de entrenamientos libres en Madring; un accidente que dañó la preparación de Ferrari de cara a una carrera que necesitan sumar puntos.

El británico en su afán de registrar los mejores parciales tuvo un exceso de frenada y un bloqueo en el tren delantero que lo llevó a salirse de la trazada de línea de carrera. A pesar de la colisión, la estructura del Ferrari SF-26 no sufrió daños estructurales profundos y podrá estar en Qualy.