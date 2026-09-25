Fórmula 1: George Russell vuela en Azerbaiyán y logra esta marca en la temporada

George Russell le tomó la media a las calles de Bakú y rompió el cronómetro para meterle casi un segundo de diferencia al resto de los pilotos. El inglés se impuso este viernes 25 de septiembre en la pole position del Gran Premio de Azerbaiyán.

Russell exprimió todo el rendimiento de su Mercedes y le sacó +0.837 décimas de segundo a Charles Leclerc de Ferrari que lo acompañará en primera línea de salida, mientras que Oscar Piastri de McLaren cerró el top tres de la sesión de clasificación.

Hay que destacar que Kimi Antonelli, líder del mundial de Fórmula 1, se pegó contra uno de los muros en la primera tanda de la clasificación (Q1) que lo dejó fuera toda la sesión, por lo que el volante de Mercedes partirá desde el puesto 16 de la grilla de salida, veremos si logra otra remontada épica desde este puesto como la que hizo en Italia.

Números históricos

La diferencia que logró el piloto inglés es la mayor de toda la temporada, los últimos en hacer ese magen fueron Max Verstappen y Lewis Hamilton.

Con el resultado, Russell suma su quinta pole position de la temporada 2026, la tercera en circuitos callejeros (Australia y Canadá). Además, es el puesto de cuerda número 12 en su carrera en la Fórmula 1. Asimismo, el piloto de Mercedes escala al puesto 35 de este renglón e iguala a Gerhard Berger y a David Coulthard con esta cantidad de poles.

Este sábado 26 del mes en curso se disputará el Gran Premio de Azerbaiyán, será la vez número 63 en la historia y primera de este país que se realice una carrera principal este día, la razón de este cambio es por una festividad nacional en esta nación.

Así queda la pole position