La primera edición del Asiatic World Fest cerró con éxito en San Carlos

La primera edición del Asiatic World Fest se celebró con éxito en el Circuito Internacional de San Carlos, reuniendo durante dos jornadas a importantes marcas asiáticas de la industria automotriz venezolana, entre ellas JAC, Changan y Toyota.

El evento ofreció un ambiente único para que los asistentes conocieran de cerca los modelos disponibles en el país, conversaran directamente con los representantes de las marcas y realizaran pruebas de manejo dentro de las instalaciones del autódromo.

La posibilidad de exhibir y probar los vehículos convirtió al Asiatic World Fest en una plataforma de contacto directo entre las empresas y el público, permitiendo que los usuarios comprobaran el desempeño, la tecnología y las prestaciones de los distintos modelos.

La programación automotriz estuvo acompañada por la emoción de las competencias de velocidad. En la categoría Arena Racing, Nico Núñez se convirtió en el protagonista del fin de semana al imponerse en las dos carreras disputadas.

La categoría Easy Civic también formó parte del espectáculo con dos carreras de exhibición. Johann Cairos obtuvo la victoria en la primera competencia, mientras que Alejandro Russo se quedó con el triunfo en la segunda.

La combinación de industria automotriz y actividad deportiva permitió ofrecer una programación diferente para los aficionados, clientes, familias y representantes de las marcas que participaron en esta primera edición.

Con la realización del Asiatic World Fest, San Carlos Group y el Circuito Internacional de San Carlos ratifican su apuesta por el crecimiento y la promoción de la industria automotriz en Venezuela, creando espacios para que las marcas puedan presentar sus productos mediante experiencias directas con los usuarios.

Al mismo tiempo, el histórico autódromo mantiene el respaldo que ha brindado durante décadas al automovilismo nacional, ofreciendo su pista y sus instalaciones para el desarrollo de categorías, pilotos y nuevas propuestas vinculadas con el deporte motor.

El éxito de esta primera edición abre las puertas para que el Asiatic World Fest continúe creciendo como un punto de encuentro entre las marcas, el público y el automovilismo venezolano.