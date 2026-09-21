Fórmula 1 realiza cambio radical en la distancia de los Grandes Premios

La Comisión de Fórmula 1 acelera los cambios que se realizarán al Campeonato Mundial de Automovilismo en la temporada 2027. Este lunes 21 de septiembre en la sede de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) se aprobó el nuevo formato de los Grandes Premios.

El cambio más radical que anunció la FIA fue sobre la distancia de competencia en los Grandes Premios, el cual, hasta este año será de 305 kilómetros, límite que se estableció desde finales de la década de 1980, ya que carreras variaban sobre los 300 sin límite fijo y hasta llegaban en algunos casos a los 400 km en las primeras décadas.

Ahora, a partir de la temporada de 2027 el máximo ente rector del automovilismo redujo la distancia a 290 kilómetros, es decir, 15 menos que el límite anterior. Esta medida representa una reducción equivalente a dos o tres vueltas por evento y que está alineada con las nuevas regulaciones sobre el flujo de combustible de las unidades de potencia que entrarán en vigor ese mismo año.

En la semana previa al Gran Premio de Italia, Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, había señalado algo sobre el tema, pero en esa ocasión explicó que la medida también responde a los nuevos grupos de espectadores, que según sondeos de la categoría y Liberty Media, empresa dueña de la F1, quieren eventos más cortos y que incidan más en el campeonato.

Por tal motivo, el calendario de 2027 que fue presentado días previos, tiene un aumento de seis a diez carreras sprint.

Gestión de interrupciones y más flexibilidad

Pensando en la experiencia de los aficionados frente a condiciones climáticas adversas o banderas rojas, la comisión aprobó modificaciones sustanciales en la gestión de los tiempos:

Eliminación del límite global de 3 horas: Se suprime la barrera estricta de tres horas máximas de evento continuado desde la bandera verde inicial hasta el cierre final, aunque se mantendrá el tope de 2 horas de tiempo de carrera efectiva .

Cierre estricto de actividad: Se fijará una hora límite definitiva para dar por concluida la jornada en caso de suspensión, asegurando que el público tenga la mayor ventana posible para presenciar la acción.

Sesiones de prácticas: Se otorgará mayor flexibilidad para extender las tandas de entrenamientos libres si estas resultan interrumpidas.

Libertad técnica en las transmisiones

En el apartado técnico, tras consultar con los fabricantes y el Comité Asesor Deportivo, se determinó eliminar la homologación obligatoria de las cajas de cambios para 2027. Esto devolverá a los proveedores e ingenieros la libertad de desarrollo sobre este componente clave.

Tanto estos ajustes como las modificaciones menores aprobadas para los Reglamentos Deportivo y Financiero de 2026 quedan a la espera de la ratificación formal por parte del Consejo Mundial del Deporte del Motor de la FIA (WMSC).