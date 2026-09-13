Venezolano Alessandro Famularo logra esta marca histórica en la Euroformula Open

El piloto venezolano Alessandro Famularo protagonizó un fin de semana lleno de emociones e intensidad durante la sexta ronda de la temporada 2026 de la Euroformula Open, que se realizó en el circuito alemán de Hockenheimring, donde se alzó con la victoria en la segunda carrera.

El podio de la segunda carrera lo completó el mexicano Jesse Carrasquedo, escoltado por su compañero de equipo en Motopark y líder de la clasificación general, Rui-heng Yeh.

Números históricos de Famularo

Con el resultado, Famularo se mantiene como el piloto venezolano (cinco en total) más laureado de clase Fórmula 3, recordemos que el criollo compite desde el final de la temporada 2025 en la divisional, suma un total de dos triunfos y siete podios en 27 carreras.

Cómo fue el triunfo en Hockenheimring

El fin de semana comenzó de manera sólida para el representante de BVM Racing al cruzar la meta en la cuarta posición durante la primera competencia. Sin embargo, el momento cumbre llegó en la segunda carrera.

Famularo demostró una determinación inquebrantable desde el arranque, tomando el liderato en la primera vuelta y defendiéndolo con maestría hasta la bandera a cuadros para conseguir su segundo triunfo de la campaña y el quinto podio de su trayectoria en la categoría.

"Fue una buena carrera y una buena lucha, esta victoria es para Venezuela y para todos aquellos que aún sufren las consecuencias del reciente terremoto". reseñó la página web de la categoría sobre lo que declaró Famularo.

La actividad del fin de semana concluyó con un giro desafortunado en la tercera carrera para el venezolano, quien resultó descalificado junto a su compañero de equipo tras salir de los pits bajo condiciones de bandera roja. Pese a este cierre agridulce, Famularo se ubica en el sexto lugar de la tabla de clasificación, la próxima carrera de la categoría será el 27 de septiembre en Monza.