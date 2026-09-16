Fórmula 1: Max Verstappen logra su primer triunfo de 2026

Max Verstappen dio este miércoles 16 de septiembre un exhibición de cómo manejar al límite un karting, el piloto neerlandés se impuso en el desafió preparado por la escudería Red Bull Racing: "Max vs 100", que se realizó en un circuito especial en el trazado de Silverstone.

El grupo de participantes del evento estaba compuesto por creadores de contenido, influencers, atletas de Red Bull, periodistas y figuras de la televisión que debían evitar que Verstappen ganara en 30 vueltas.

Para garantizar la equidad en la pista, se implementó una regla de peso mínimo de 85 kilos y se le añadió contrapesos a los karts más ligeros. Asimismo, la organización se introdujo la llamada "curva Chucky" (como guiño al apodo de villano implacable que le otorgó Zak Brown, jefe de McLarenF1 cuando Verstappen persigue a un piloto), el cual era un atajo disponible para los rivales y que Max también pudo aprovechar en la segunda mitad de la prueba.

Un arranque de locura

El inicio de la carrera fue mixto, ya que una sección de la pista fue mojada artificialmente para añadir más dificultad, aunque más para los inexpertos pilotos que para el mismo Verstappen. La pole position la tuvo Jacky Martens quien con el grupo de punta lograron sacar antes de la vuelta 10, unos 14 segundos de ventaja, pero insuficientes para evitar la remontada de Verstappen.

El holandés en la primera vuelta aprovechó el desespero del grupo que frenaba mal y buscó siempre adelantar por fuera en cada curva, Verstappen protagonizó una primera vuelta antológica en la que dejó atrás a 64 competidores eliminados.

Tras una breve bandera amarilla para despejar la pista, el volante de Red Bull Racing en la cuarta vuelta ya era top 20 y en la sexta se metió entre los diez mejores, en ese mismo giro tuvo un pequeño despiste que lo hizo salir de pista y desprender el contrapeso de su go kart.

Tras el error, imprimió ritmo de Fórmula 1 y en cuestión de dos vueltas se acercó al grupo de cabeza, espero una vuelta para analizar el radio de giro de sus rivales y empezó el ataque en el giro 12 para quitarse a dos rivales (como hizo en Hungría cuando sobrepasó a Lewis Hamilton y Liam Lawson en una frenda por el podio del Gran Premio), y en el último giro superó al líder que intentó defender y devolverle el adelantamiento pero Verstappen le bloqueó el interior de la curva y con ello se quedó con el triunfo.

Primera victoria de la temporada

A Verstappen le tomó un total de 35 minutos para completar la misión, cruzar la meta en primer lugar y alzar un trofeo que celebró con humor: "Es el primero trofeo del año, ¡así que me lo quedo!. Tuve suerte en la primera vuelta en algunos lugares, fue muy divertido. Empecé a conducir cuando tenía cuatro años y medio en un kart muy pequeño, así que esto me hace volver a mis raíces", explicó en la celebracón del podio.

El piloto neerlandés ahora aprovechará el fin de semana de descanso de la Fórmula 1, para luego enrumbarse hacia la ciudad de Bakú para el Gran Premio de Azerbaiyán, decimo quinta fecha de la temporada. Verstappen es sexto en la clasificación