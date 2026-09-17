Novedades del calendario 2027 de la Fórmula 1

La máxima categoría del automovilismo mundial ya tiene su calendario para la temporada 2027, la Fórmula 1 mantuvo la cantidad de 24 grandes premios distribuidos en 22 países. Además, el Consejo Mundial del Motor de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) también aprobó la ampliación del programa de carreras sprint.

Asimismo, la FIA y la F1 cambiar el orden de algunas carrera con relación a 2026. Los ensayos de pretemporada comenzarán en Baréin del 24 al 27 de febrero, escenario que también albergará la primera cita del año por séptima vez en la historia. Luego una gira por Medio Oriente, Asia, Oceanía y América: Arabia Saudita, Australia, Japón y China, para luego dar paso a las paradas en Miami y Canadá.

Para 2027 la gira europea tendrá el retorno del circuito de Portimao para el GP de Portugal, tras la cita en Mónaco, mientras que Turquía volverá a formar parte de la máximo circo en el mes de octubre, situándose estratégicamente entre Azerbaiyán y Singapur.

El cierre del campeonato mantendrá intacto con el periplo americano por Austin, Ciudad de México, São Paulo y Las Vegas, culminando el año con las tradicionales paradas en Catar y Abu Dabi.

Más acción con diez Sprints y sedes de estreno

Uno de los puntos más destacados del cronograma para 2027 es la expansión de los eventos Sprint, que pasarán de seis a diez debido al sólido respaldo de la audiencia y los promotores. Según datos oficiales de la Fórmula 1, este formato registra un 12 % más de audiencia total, un 82 % de aceptación positiva por parte de los asistentes y un rotundo respaldo del 75 % de los seguidores globales.

Como gran novedad, los circuitos de Baréin, Australia, Japón, Mónaco y Abu Dabi recibirán por primera vez carreras Sprint. Esto permitirá presenciar dos sesiones de clasificación en las estrechas y desafiantes calles de Montecarlo, sumándose a las ya conocidas paradas rápidas en Montreal, Silverstone, Monza, Sao Paulo y Lusail.