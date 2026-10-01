Fórmula 1: Checo Pérez y su divertida reflexión en el GP de Bahréin

La Fórmula 1 vuelve al Circuito Internacional de Sepang en Malasia, como parte del Gran Premio de Bahréin. Un circuito que no se veía en la categoría desde la temporada 2017. En ese contexto, Sergio 'Checo' Pérez reconoció un sentimiento extraño ante un lugar que le trae buenos recuerdos.

Checo Pérez sobre volver a Malasia: "Un poco confundido sobre dónde estoy este fin de semana. De vuelta en Malasia donde conseguí mi primer podio... corriendo el GP de Baréin donde logre mi primera victoria. Genial estar de vuelta en Sepang. ¡Gran trabajo de todos los que hicieron posible esta carrera!".

El GP de Bahréin de la temporada 2026 se llevará a cabo en Malasia debido a las tensiones geopolíticas y el conflicto armado en Medio Oriente. Al no garantizas la seguridad en el trazado de Sakhir, la FIA decidió reactivar el clásico Circuito Internacional de Sepang.

Lando Norris contundente con el nivel de Franco Colapinto

Lando Norris último campeón de la Fórmula 1 se mostró muy molesto por lo sucedido en el Gran Premio de Azerbaiyán. El británico terminó la carrera por un torpe accidente ocasionado por Franco Colapinto; el argentino se disculpó, pero el campeón y pide un castigo ejemplar.

Norris resaltó en zona mixta tras el accidente de Franco Colapinto en el Circuito de Bakú: "Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a dar suspensiones por este tipo de cosas. Esta gente debería ser suspendida porque ese tipo de conducción no merece estar en la F1".

La FIA escuchó al británico y le dio una suspensión de 10 segundos de penalización al argentino, lo que equivale a 5 puestos para el Gran Premio de Malasia. Una dura penalización en la parrilla por el accidente en la curva 1 tras la reanudación del Safety Car.



