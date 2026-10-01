Fórmula 1: Se cumplen 20 años de la última victoria de Michael Schumacher

El Gran Premio de China de 2006 quedó grabado con letras doradas en la historia del automovilismo mundial, como el escenario de la victoria número 91 de Michael Schumacher en la Fórmula 1. Aquella tarde en Shanghái, bajo un cielo gris y un asfalto traicionero por la lluvia, el alemán firmó su último triunfo con Ferrari y el broche de oro a una trayectoria inigualable.

Un triunfo del Kaiser que hizo soñar a los fanáticos

Partiendo desde la sexta posición, Schumacher desplegó su mejor versión con Ferrari. No fue solo un triunfo; fue la última pincelada de una era dorada. Bajo un cielo encapotado que amenazaba con devorar las esperanzas del equipo italiano.

Pero la lluvia, ese viejo aliado que parecía entender sus manos como nadie, comenzó a caer en Shangai. En el caos del asfalto mojado, Schuamacher se transformó en una fuerza de la naturaleza.

Vuelta a vuelta y con precisión quirúrgica que rozaba lo imposible, superó a cada rival en la pista para enfrentar una vez más a Fernando Alonso su rival por el título en ese momento.

El alemán alcanzó a español y lo superó con una maniobra tan limpia como implacable. Cada giro era una demostración de maestría absoluta, una sinfonía de talento puro donde el monoplaza y el piloto eran una sola entidad. Cuando la bandera a cuadros ondeó, no solo ganó la carrera: recuperó el liderato del campeonato y recordó al mundo entero por qué su nombre era sinónimo de hegemonía.

Los números de Schuamcher en Ferrari (1996-2006):

5 títulos mundiales consecutivos (2000-2004).

72 victorias defendiendo el cavallino rampante.

58 poles positions con la escudería italiana.

116 podios vestidos de rojo.

53 vueltas rápidas en carrera.

Hoy, recordar la victoria 91 y su legado con Ferrari es evocar al piloto que reescribió la historia de la Fórmula 1. Aunque el tiempo avance y los récords se tambaleen, la figura del Kaiser siempre estará presente en la memoria de los fanáticos de la categoría reina del automovilismo.