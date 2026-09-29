Fórmula 1: Fernando Alonso habla sobre su retiro y Aston Martin define su alineación

La Fórmula 1 se estremeció este martes 29 de septiembre con el anunció de Fernando Alonso sobre su retiro de la máxima categoría del automovilismo mundial. El dos veces campeón del mundo publicó un video en las redes sociales sobre cuál va a ser su papel con el equipo Aston Martin para la temporada 2027.

El piloto español despejó las dudas sobre su camino en la Fórmula 1 e informó que extendió un año más su contrato con la escudería Aston Martin. Asimismo, el equipo británico anunció que Lance Stroll seguirá juntos al asturiano por quinta temporada seguida, recordemos que el canadiense es el hijo del dueño del equipo.

De las once escuadras que hacen vida en la categoría es la que más tiempo ha permanecido junta. El mejor puesto final de la temporada para Aston Martin que regresó a la F1 en 2021, fue un doble quinto lugar en las campañas 2023 y 2024.

Alonso en Aston Martin

El piloto europeo llegó a Aston Martin en 2023 y desde entonces ha corrido 85 Grandes Premios con el equipo británico. Estuvo en ocho podios, incluidos dos segundos lugares, y su mejor desempeño fue en su primera campaña, donde finalizó en la cuarta posición en la clasificación de pilotos.

Fernando Alonso debutó en la Fórmula 1 en 2001 con el equipo Minardi. A lo largo de sus 25 años de trayectoria en el Gran Circo, el oriundo de Oviedo ha corrido para las escuderías Renault, McLaren, Ferrari, Alpine y Aston Martin.

En sus 442 Grandes Premios disputados, el piloto español ha construido una destacada trayectoria estadística en la que acumula 2.396 puntos, 32 victorias, 106 podios y 22 pole position. Su hito más importante se dio con Renault al consagrarse dos veces campeón del mundo en las temporadas 2005 y 2006.

"Estoy muy feliz de firmar un nuevo contrato con Aston Martin Aramco. Me tomé mi tiempo para tomar esta decisión, pero competir es mi vida, mi pasión, y sé que todavía tengo la velocidad y la determinación para competir al más alto nivel", dijo Alonso en un video que publicó la escudería en redes sociales para anunciar el acuerdo.

"Estoy comprometido a largo plazo con este equipo y a ayudar a que tengamos éxito. Realmente creo en lo que estamos construyendo: tenemos un liderazgo sólido, gente, socios e instalaciones increíbles", agregó el español en la publicación.