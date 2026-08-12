Fórmula 1: Pilotos que vencieron a sus compañeros en pole position ¡Fernando Alonso matador!

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El Campeonato Mundial de Automovilismo de Fórmula 1 está en su receso tradicional de agosto, pero pese al parón, la primera mitad dejó varios datos interesantes en la nueva era motores. En esta nota desglosaremos cómo quedaron los duelos dentro de cada equipo en el renglón de pole position.

En once de las veintitrés carreras pautadas para este año, Andrea Kimi Antonelli fue el piloto que más pole positions logró en la primera mitad de la campaña con seis, seguido por George Russel con cuatro y Lando Norris cortó la seguidilla de la dupla del equipo Mercedes con una.

El joven prodigio italiano partió desde la primera posición de la grilla en China, Japón, Miami, Mónaco, Gran Bretaña y Bélgica. Con esta cantidad de poles, Antonelli escaló hasta el puesto 43 en el histórico de la Fórmula 1 y hasta el tercer lugar de este renglón entre los pilotos de su país.

Asimismo, es el sexto con más poles dentro del equipo Mercedes. Pero ya enfocándonos en responder la pregunta, Antonelli en el primer tramo de la campaña tuvo un mejor puesto de clasificación (entre ellas seis poles) que su compañero en la escuadra alemana, George Russell, este último logró cuatro poles en lo que va de año.

Los duelos más parejos fueron en Ferrari, Cadillac, Audi y Racing Bulls. En estos casos, Charles Leclerc, Sergio Pérez, Nico Hulkenberg y Liam Lawson, respetivamente, se impusieron 6-5 frente a sus compañeros de escuadra.

Mientras que mayores diferencias se vieron en los equipos McLaren con Lando Norris (7-4), Haas con Oliver Bearman (8-3), Alpine con Pierre Gasly (8-3), Red Bull Racing con Max Verstappen (8-3), Aston Martin con Fernando Alonso (9-2) y Williams con Carlos Sainz Jr (9-2).

La Fórmula 1 volverá de su receso el 23 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos, duodécima fecha de la campaña que se disputará en el circuito de Zandvoort, el cual tiene una longitud 4.259 metros. El último ganador fue el australiano Oscar Piastri.