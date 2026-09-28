GP de Azerbaiyán: George Russell acelera hacia el título de la Fórmula 1 para unirse a este club dorado

El Gran Premio de Azerbaiyán funcionó como un catalizador para revivir la lucha por el campeonato de pilotos y acercó un escalón más para que la escudería Mercedes se acerque su noveno título en la historia, algo que no logra la marca alemana desde la temporada 2021.

El fin de semana tuvo dos caras distintas para las flechas plateadas, George Russell tuvo un fin de semana perfecto, de esos que necesitan los pilotos para inyectarse una dosis de moral y que reviven las esperanzas del británico de ser campeón por primera vez.

Russell tuvo un fin de semana perfecto en Bakú, ya que firmó su primer Grand Slam o Chelem en la Fórmula 1 (pole position, victoria liderando cada vuelta y récord de vuelta), e ingresó a la lista dorada como el piloto número 29 en 76 años de historia en tener una carrera perfecta. Además, marcó su tercer Hat-Trick en la categoría reina.

El final más cerrado de la temporada

El inglés logró resistir con maestría los embates de las vueltas finales de Max Verstappen para ganar por apenas décimas de diferencia, lo que fue el margen más corto de la temporada 2026 entre el primero y el segundo de una carrera, y el segundo más cercano de este siglo, solo superado por el final entre Michael Schumacher y Rubens Barrichello en el GP de Estados Unidos en 2002.

Este tercer triunfo de Russell en el año y el octavo en la Fórmula 1, que le permite recortar su desventaja a 66 puntos respecto a su compañero de garaje, Kimi Antonelli en la lucha por el título.

Su actuación en Azerbaiyán demuestra que se ha fortalecido mentalmente. Si logra encadenar dos fines de semana perfectos mientras Antonelli sufre otro traspié, la brecha puede evaporarse rápido, siendo el único perseguidor con un monoplaza idéntico y opciones reales de dar caza al líder.

Por su parte, Andrea Kimi Antonelli vivió un verdadero ejercicio de supervivencia. Tras un aparatoso accidente en la sesión de clasificación que lo relegó al fondo de la parrilla, el joven italiano demostró madurez competitiva al escalar hasta una valiosa quinta posición.

Aunque cede algo de terreno en la cumbre con 302 unidades frente a las 236 de Russell, el colchón sigue siendo considerable. El italiano mantiene la ventaja más sólida del campeonato; incluso tras un fin de semana complicado, su capacidad para remontar confirma que no cede puntos con facilidad y, con el mejor coche, depende exclusivamente de su propia regularidad.

La próxima carrera de la Fórmula 1 será el GP de Baréin que se disputará en Malasia el próximo domingo 4 de octubre. La temporada 2026 de la Fórmula 1 entra a su último tercio de competencia, es decir, ocho carreras que definirán el título, lo que sí es seguro que habrá un nuevo campeón, ya que los viejos reyes solo aspiran a un milagro de alcanzar a la corona.