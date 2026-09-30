Fórmula 1: Horarios y datos históricos del Gran Premio de Baréin en Malasia

La Fórmula 1 comenzará este fin de semana el último tercio de la temporada con el peculiar Gran Premio de Baréin, será la decimosexta carrera de la temporada, la cual, se disputará el domingo 4 de octubre. Asimismo, es la primera vez que este evento se realiza fuera del país árabe.

La categoría reina llega al circuito de Sepang en Malasia, el cual albergará el GP de Baréin, recordemos que esta carrera es uno de los eventos deportivos que fue afectado por el conflicto bélico en Medio Oriente entre Irán y la alianza EEUU-Israel.

A mediados del mes de julio, ambos países llegaron a un acuerdo para realizar la carrera y la Fórmula 1 aprobó reprogramar el GP para que Baréin pudiera cumplir con los compromisos comerciales con sus patrocinadores.

Este cambio de sede, es la cuarta ocasión en la historia de la Fórmula 1 en que otra nación albergue la carrera de otro país, uniéndose a los casos de Luxemburgo en Alemania, San Marino en Italia y Suiza en Francia.

Esta será la edición número 22 del Gran Premio de Baréin y la primera fuera de su país. El conductor con más victorias es Lewis Hamilton con cinco (05) triunfos, en el renglón de pole position hay un triple empate entre Sebastián Vettel, Max Verstappen y Hamilton con tres (03) cada uno.

Cómo llega el Mundial de F1

Kimi Antonelli aterriza en Malasia como líder de la clasificación de pilotos y aún con una clara ventaja, pero su principal rival por el título, George Russell viene de reducir la diferencia a 66 puntos y con la inyección moral de hacer su primera carrera perfecta (Grand Slam) la semana pasada en Azerbaiyán. El tercero en la tabla es Lewis Hamilton, mientras que el cuarto puesto se ubica Lando Norris y cierra el top cinco Charles Leclerc, estos tres últimos, ya se aferran a un milagro y a que los dos primeros fallen.

Historia de Sepang en la Fórmula 1

Este trazado debutó como sede de la Fórmula 1 en 1999; es uno de los circuitos más emblemáticos y exigentes en la región asiática, el cual dejó de estar en el calendario debido a los costos de la carrera. La última vez que la categoría visitó Malasia fue en 2017; el último ganador en el circuito fue Max Verstappen, mientras que el más laureado de esta pista es Sebastian Vettel con cuatro victorias.

Sepang tiene una longitud de 5.543 metros, divididos en 15 curvas. Para este año, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) habilitó cuatro zonas para el uso de la potencia extra del Modo Adelantamiento.

Por último, el horario de la carrera será un madrugonazo para los fanáticos en Venezuela. El viernes serán las prácticas libres desde las 12:30 am, el sábado será la pole position a las 4:00 am y el domingo 4 de octubre será el Gran Premio a las 3:00 de la mañana, solo nos queda esperar si el circuito de Sepang será el catalizador del campeonato como lo fue en 2016.