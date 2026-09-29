Venezolano Alessandro Famularo agranda sus estadísticas en la Euroformula Open ¿Cuándo vuelve a competir?

El venezolano Alessandro Famularo tuvo un fin de semana positivo en la penúltima fecha de la temporada 2026 del campeonato Euroformula Open, categoría con chasis Dallara 324 tipo Fórmula 3, que se disputó en el circuito de Monza - Italia, donde sumó en dos de tres rondas previstas.

La mejor presentación de Famularo en Monza fue en la primera carrera que se realizó el sábado 26 de septiembre, donde logró vencer una batalla cerrada hasta la bandera a cuadros por el tercer lugar del podio, lo que significó el sexto trofeo para el criollo en la temporada.

En la segunda carrera que se realizó el domingo 27 de septiembre, el venezolano tuvo que retirarse de la prueba debido a un problema técnico, mientras que en la última ronda finalizó en el cuarto lugar, con lo que completó su carrera número 18 de 21 en la zona de puntos.

Con el resultado en Monza, Famularo se ubica en el quinto lugar de la tabla general de pilotos con 202 puntos y con posibilidad de llegar hasta el tercer lugar del podio final de la categoría. Everett Stack es cuarto con 211 unidades y Jesse Carrasquedo es el tercero de la clasificación con 252 puntos.

Recordemos que Famularo también acumula dos triunfos en su primera campaña completa en la Euroformula Open, que las logró en las fechas de Portimao y Hockenheim.

El próximo compromiso del criollo será el 25 de octubre en el circuito español de Montmeló, el cual cerrará la temporada de la categoría, su mejor resultado en Barcelona fue un quinto lugar.