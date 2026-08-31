Venezolanos en el exterior arrasan con un póker de triunfos en este hipódromo

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Este domingo 30 de agosto, el hipódromo de Gulfstream Park celebró su penúltimo día del Royal Palm Meet, que culmina este lunes con nueve carreras. En la jornada dominical, los jinetes y entrenadores venezolanos se combinaron para ganar las cuatro últimas carreras, generando dividendos jugosos en las jugadas exóticas.

Gulfstream Park: Cuatro triunfos criollos dan brillo a jornada dominical

El capítulo de Royal Palm Meet cierra con elevada expectativa tras las cuatro victorias logradas este domingo por los jinetes y entrenadores venezolanos. La jornada la comenzó Leonel Reyes Ramos, quien fue el más destacado con dos dianas. La primera fue en la sexta con la yegua Sweet Agenda para el también venezolano entrenador Ramón Minguet, ganadora de una Claiming por $33,000 en crono de 1.11.97 para 1,200 metros.

Seguidamente, Reyes Ramos impuso al ejemplar Cossatot en un Claiming de $33,000 en distancia de 1,200 metros en pista de arena con registro de 1:11.26 para el entrenador Gary Jackson.

José Gregorio Torrealba siguió la racha de victorias de los criollos junto al zuliano Víctor Barboza Jr., al imponerse en la octava carrera con Sosua Summer, en un Starter Optional Claiming por $42,000 a 1,000 metros en pista sintética con tiempo de 57.04.

Marcos Meneses cierra la jornada con un batacazo en la taquilla que arroja $28.60 a ganador con el ejemplar Chica Feliz para el entrenador Francisco Alanis, por un Maiden Claiming de $31,000 con registro de 1:06.51 para 1,100 metros en pista artificial.

Estas victorias criollas generaron en la taquilla altos dividendos en el Pick3, Pick4, Pick5 y Pick6 de: $348,90, $204.25, $505,20 y $1,245.38, respectivamente. Este lunes culmina el mitin de verano en Gulfstream Park y da paso al Fall Meet del Sunshine, que también se disputa en este óvalo y sirve de preludio al selecto Championship Meet de invierno.