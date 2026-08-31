La Tigra sorprende en el segundo paso de la triple corona ecuatoriana

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Este domingo fueron celebradas ocho carreras en Ecuador en el Hipódromo Nacional Miguel Salem Dibo, ubicado en Samborondón. El segundo paso de la Triple Corona Ecuatoriana es el Clásico “Polla Nacional - Agustín Febres-Cordero Tyler”, en el cual la potra La Tigra venció a sus rivales de punta a punta, entre ellos a Bukele, ganador del primer peldaño nacional, el Clásico Estreno Dr. Franklin Íñiguez o Clásico Estreno.

La Tigra derrumba las esperanzas de un nuevo triplecoronado

La Tigra obtuvo una victoria impresionante al ganar la edición número 66 del Clásico "Polla Nacional - Agustín Febres-Cordero Tyler", que es el segundo paso en la Triple Corona ecuatoriana. Con una estrategia impecable en la pista de arena del Hipódromo Miguel Salem Dibo, la yegua de tres años terminó con las esperanzas de Bukele, el gran favorito para la Triple Corona.

Desde el inicio, la velocidad inicial del lote intentó situar a los competidores lo más pronto posible. El preferido Bukele (que había ganado la primera gema) comenzó a liderar o presionar el tren normal, pero en el trayecto de la recta opuesta se vio afectado por la distancia y la estrategia táctica de los contrincantes.

La Tigra, dirigida por el jinete nacional Josué Mora con gran destreza, lanzó un ataque decisivo al tomar la última curva. La potra lideró las acciones y mantuvo con firmeza el progreso de su compañera de patio, indignada, mostrando una potente aceleración en los últimos tramos. En los últimos metros, cerró el triunfo de forma rotunda, dejando a Bukele sin posibilidad de responder, quien tuvo que conformarse con el tercer puesto.

La hija de Golden Itiz en True Motion por Munnings, presentada por el entrenador colombiano Armando Roncario para los colores del Haras Don Miguel, dejó crono de 1:57.43 para una distancia de 1,800 metros en pista de arena. Indignada llega segunda y Bukele finaliza tercero.

La triple coronada de Ecuador cierra con el Clásico Derby Nacional el 20 de septiembre en 2,000 metros.