Venezolanos en el exterior se llevan la mitad del programa en este óvalo

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Este lunes se corrió el último día de la penúltima semana del Royal Palm Meet, que se lleva a cabo en Gulfstream Park, Hallandale Beach, Florida. Nueve competencias tuvieron desarrollo, en las cuales los jinetes y entrenadores venezolanos se combinaron para ganar cinco carreras de la cartelera, confirmando su jerarquía en este medio floridense.

Gulfstream Park: Jinetes y entrenadores venezolanos sobrados

Otra jornada de grandes éxitos se cumplió este lunes 24 de agosto en el hipódromo de Gulfstream Park, que esta semana llega a la culminación del Royal Palm Meet.

El quinteto ganador lo comienza el aprendiz Carlos Martínez para el entrenador Fernando De La Cruz, con la yegua Smart Lisa, en la segunda carrera por un Maiden Claiming de $31,000. La ganadora registró 1:35.52 para la distancia y en la taquilla un pago de $10.80 a ganador. Este fue el triunfo 11 en la temporada para el novel criollo.

La combinación efectiva de Leonel Reyes y José F. D’Angelo visitó el parque de vencedores en la tercera carrera con el ejemplar Tonytone, que lució los colores de Bruno Schickedanz para llevarse un Maiden Claiming de $28,500.

En la cuarta de la programación, Windrush se lleva la victoria con la monta de Samuel Camacho Jr., que sorprende en la taquilla con un pago de $27,60 para el entrenador y propietario Luis Ramírez. Esta yegua se impuso en 1,100 metros en pista sintética con un tiempo de 1:04.15.

La yunta de Edgar Pérez y Pedro García Jr. se lució con el ejemplar Navy Cross en la sexta de la jornada para llevarse un Claiming de 1,664 metros en pista artificial con un registro de 1:41.26. Este ejemplar suma su segunda victoria consecutiva para un total de con y defiende los colores de San Francisco Group Stable LLC.

La quinta victoria con sabor criollo fue para el binomio de Samy Camacho con el ejemplar Sabian, para Víctor Barboza Jr. en Allowance Optional Claiming de $70,000. Camacho demostró toda su jerarquía sobre este pupilo que corrió para los venezolanos del Stus Vicente Stella Stables LLC. Sabia, agenció crono de 55.45 en pista de grama para 1,000 metros.

El sábado retorna la acción en este circuito, que es la última semana del mitin de verano denominado Royal Palm Meet.