Leonel Reyes Ramos es el más destacado del sábado en el Royal Palm Meet

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El hipódromo de Gulfstream Park cumplió la tarde de este sábado con una agenda de 11 competencias. En el marco de la tercera fecha semanal del Royal Palm Meet, el jockey profesional venezolano Leonel Reyes Ramos firmó una de las actuaciones más destacadas tras lograr dos triunfos.

Primera victoria con Noble Tiger

El primer éxito de Reyes Ramos llegó en la tercera competencia de la programación. Se trató de un claiming (carrera de reclamo) de $33,000 para ejemplares de tres y más años, en un recorrido de 1,700 metros sobre la pista de arena. El fusta criollo se impuso a bordo de Noble Tiger, ejemplar bajo el entrenamiento de Joseph Catanese III, que registró un tiempo oficial de 1:43.50. El triunfo devolvió dividendos de $21.00 a Ganador, $8.00 al Place y $5.20 al Show.

Noble Tiger es un purasangre de seis años, hijo del semental Noble Bird en A Lot of Drop, por Numerous. Con este resultado, el corredor alcanzó su tercera victoria en un historial de 35 presentaciones, por lo que acumula $120,000 en ganancias para los colores de su propietaria, Carolynn Stable.

Cierre dorado en la última carrera

Posteriormente, en la undécima y última carrera de la jornada sabatina, se disputó un Maiden Claiming de $31,000 para purasangres de tres y más años en tiro de 1,100 metros en arena. El látigo venezolano aseguró el doblete con Leo’s Rocket, un pensionado del entrenador venezolano Ronald Coy. El ejemplar detuvo el cronómetro en un tiempo oficial de 1:04.16 y generó pagos de $8.40 a Ganador, $3.60 al Place y $2.80 al Show.

Con este gran impulso, Leonel Reyes Ramos cuenta con siete compromisos de montas para este domingo, con los cuales buscará extender su racha victoriosa durante el fin de semana en Florida.