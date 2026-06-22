Tickets ganadores: El INH agradece a la afición por su respaldo al 5y6 y celebra la entrega de premios especiales

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La afición hípica celebró el Día del Padre con la reunión 26 este domingo 21 de junio en el hipódromo La Rinconada. El programa de 12 competencias ofreció un espectáculo de alto nivel que incluyó la disputa de tres pruebas clásicas de gran importancia: IX Clásico El Corsario (Grado III), VI Clásico Bambera (Grado II) y II Clásico Ángel Francisco Parra (Grado III).

Paralelamente, el tradicional juego del 5y6 Nacional alcanzó una cifra histórica de 589.773.725,00 bolívares. Este monto constituye un récord por cuarta ocasión consecutiva y ratificó la absoluta confianza de los apostadores en el sistema de jugadas principal del hipismo venezolano, a fin de consolidar el crecimiento sostenido de esta industria.

El constante ascenso en las cifras de recaudación refleja el dinamismo del mercado y la revitalización del interés por las competencias en el óvalo caraqueño, factores que fortalecen la industria y garantizan la sostenibilidad del espectáculo a largo plazo.

Premios especiales: Día del Padre 5y6 La Rinconada

Como parte de la celebración especial por el Día del Padre, el hipódromo dispuso incentivos adicionales para los aficionados. Aquellos fanáticos que sellaron sus cuadros del 5y6 Nacional en las taquillas de la arena caraqueña participaron por una motocicleta marca Bera cero kilómetros.

Asimismo, los apostadores que registraron su jugada a nivel nacional optaron por un automóvil cero kilómetros, una iniciativa que premió la preferencia y el respaldo del público hacia el juego de las mayorías.

El ticket número 10048707 resultó ganador de la motocicleta marca Bera. Esta apuesta se selló directamente en las instalaciones del Hipódromo Internacional La Rinconada. Por otra parte, el automóvil Changan Alsvin cero kilómetros correspondió al ticket número 09856898, el cual se registró a través del portal: https://sellatuparley.com/.

Asimismo, el presidente del Instituto Nacional de Hipódromos Julio León Heredia, estuvo presente al momento de la entrega de los premios y comentó que fue una demostración más de la expresión que se tiene por delante, justicia en la pista y transparencia en los resultados, por lo que felicitó a toda la familia hípica venezolana e invitó a seguir con el apoyo del 5y6 Nacional.