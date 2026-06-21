¡Cierre magistral por el Día del Padre! Los cuadros con 6 aciertos en el 5y6 cobran más de $8.000

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada tuvo la tarde de este domingo 21 de junio, la realización de la vigésima sexta reunión de carreras de la temporada 2026, con una programación de 12 competencias, que incluyó el IX Clásico El Corsario (GIII), El VI Clásico Bambera (GII) y el II Clásico Ángel Francisco Parra (GIII).

Meridiano: Monto sellado a repartir en el 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 recolectó por cuarta vez consecutiva el monto de Bs. 589.773.725,00, de los cuales Bs.82.568.321,50 se repartirán entre los ganadores con 5 ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs. 318.477.811,50.

La Rinconada: Dividendos ganadores 5Y6 Nacional R26

La primera de las válidas del 5y6 de este domingo, Paula del Carmen, fue el triunfador presentado por Mauro Naranjo y la monta del aprendiz Félix Márquez, el cual dejó un sorpresivo dividendo de 3.443,58 a ganador y para la distancia de 1.200 metros dejó un tiempo de 76 segundos exactos

Luego, el turno fue para la dosañera importada Señora Isabel (USA), pues debutó con victoria en el II Clásico Ángel Francisco Parra (GIII) a la altura de la segunda válida, montada por Hemirxon Medina, y presentada por Ismael Martínez, con tiempo de 66.1 para 1.100 metros y dejó un dividendo de 158,14 a ganador.

La tercera de las válidas sería para el cincoañero Canciller, con la monta de Jhonathan Aray, y entrenado por Luis Peraza, el cual logró un tiempo de 79.1 en 1.300 metros, y generar un pago de 191,74 a ganador.

Seguidamente, en la cuarta válida, el ganador fue Mad Max, montado por Iván Pimentel Jr., y preparado por Henry Trujillo para los colores del Stud "Play Monster", por lo que dejó crono de 74.2, para la distancia de 1.200 metros, y abonó Bs. 225,06 por concepto de ganador, mientras que en la quinta del 5y6, Dra Bea fue la vencedora por vía reglamentaria bajo la preparación de Deibis Guevara y con el látigo aprendiz Oliver Medina sobre los estribos. Dejó un tiempo de 81.2 para los 1.300 metros y abonó 322,34 a ganador.

El cierre de la jornada deparó en Hatshepsut. La corredora impuso sus condiciones en la última competencia del programa (la carrera de los acumulados) gracias a la yunta conformada por el jinete Féliz Velásquez y el entrenador Aldo Traversa. Su dividendo en taquilla fue de Bs 4.584,55.

Ganadores: 5y6 nacional Reunión 26 La Rinconada

Con estos ejemplares, los cuadros ganadores con cinco fueron un total de 2591 tickets ganadores, los cuales se llevan cada uno Bs. 31.867,35 y los cuadros con los seis de la fama, fueron 60 tickets ganadores, con un premio de Bs 5.307.966,97, lo que equivale de acuerdo al cambio oficial, la cantidad de $8.667,05.