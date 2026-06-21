Así quedaron los resultados de las carreras de La Rinconada 21-06-2026

Una nueva cartelera se llevó a cabo este domingo 21 de junio de 2026 que vino hacer la celebración de la reunión número 26 de la presente temporada. La jornada oficial, que constó de una atractiva cartelera de doce competencias, y cuyos resultados acapararon la atención de toda la afición gracias a una programación de alto nivel donde destacaron tres pruebas selectivas de gran calibre: el IX Clásico "El Corsario" (GIII), VI Clásico Bambera (GII) y el II Clásico "Ángel Francisco Parra" (GIII).
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Ganadores: Carreras Destacados Vigésima Segunda Reunión
En el ámbito de los profesionales del sillín, Hemirxon Medina y Félix Velásquez fueron los más destacados al lograr par de victorias cada uno. Para Medina triunfó en la sexta carrera del ciclo no válido con el debutante importado Only In America (USA) y repitió el éxito con la también debutante importada Señora Isabel (USA) (2) en el Clásico Ángel Francisco Parra (GIII), a la atura de la segunda válida para el 5y6 Nacional.
Mientras que, para el jockey Velásquez ganó la quinta carrera con la yegua Marakovits en el Clásico Bambera (GII) y llevó al recinto de ganadores a la alazana Hatshepsut en la carrera de los acumulados del juego de las mayorías.
Asimismo, en el renglón de los preparadores, Ismael Martínez acaparó los honores de la jornada dominical, pues logró tres triunfos por intermedio del importado Gran Manuel (USA) en el Clásico El Corsario (GIII), el estadounidense Only In America en la sexta del ciclo no válido y la dosañera importada Señora Isabel (USA) que tuvo un debut brillante en el Clásico Ángel Francisco Parra (GIII).
Monto Sellado: 5y6 Reunión 26 La Rinconada
Asimismo, el juego del 5y6 recolectó por cuarta ocasión consecutiva el monto récord con un total de Bs. 589.773.725,00, de los cuales Bs.82.568.321,50 se repartirán entre los ganadores con 5 ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs. 318.477.811,50.
A continuación mostramos los resultados completos de la reunión dominical en el óvalo caraqueño:
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO: 112.2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Tuscan Gold (USA) (7)
|58
|Jaime Lugo
|-
|2
|Gran Yaco (USA) (1)
|58
|I.Pimentel Jr.
|-
|3
|Luigino
|53
|J.Aray
|-
Entrenador: Riccardo D'Angelo. Carrera invalidada para todas las jugadas. Ret: 2, 3, 5 y 6. Nota: El tercer participante Luigino no cruzó la meta debido a que claudicó.
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68.1
IX Clásico "El Corsario" (GIII)
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Gran Manuel (USA) (4)
|56
|Yoelbis González
|-
|2
|Kilimanjaro (2)
|53
|W.Véliz.
|-
|3
|Gran Torrente (USA) (3)
|56
|H.Medina
|-
|4
|Furor Noble (5)
|53
|J.Lugo
|-
Entrenador: Ismael Martínez. Carrera invalidada para todas las jugadas. Ret: 1.
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Comandante Camilo (6)
|54
|Jean Carlos Rodríguez
|110,00
|2
|Black Anthony (4)
|50
|J.G.Contreras.
|-
|3
|Lightning Spirit (5)
|50
|J.Céspedes.
|-
|4
|Bonell Bonell (3)
|53
|J.C.Mundo
|-
|5
|Eros (8)
|54
|A.Ybarra.
|-
Entrenador: Fernando Parilli Araujo. Ganador: 110,00. Placés: 110,00 y 110,00. Exacta: 583,33. Trifecta: 1.087,38. Superfecta: 3.522,04. Ret: 2
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 69.2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Mostaza (6)
|54
|Franklin Velásquez
|821,11
|2
|Paint White (5)
|54
|I.Espinel
|-
|3
|Salome (1)
|54
|S.Yánez
|-
|4
|Manchega (8)
|54
|I.Pimentel Jr.
|-
|5
|Impetuosa (7)
|54
|J.Aray.
|-
Entrenador: Henry Trujillo. Ganador: 821,11. Placés: 300,58 y 1.563,43. Exacta: 38.734,60. No hubo Trifecta. Superfecta: 51.507,65.
QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO: 112''
VI Clásico Bambera (GII)
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Marakovits (4)
|53
|Félix Velásquez
|613,97
|2
|Brawuaisa (2)
|53
|A.Ybarra.
|-
|3
|Piccina Mia (1)
|54
|O.Medina.
|-
|4
|Quality Princess (6)
|54
|J.C.Rodríguez
|-
|5
|Princesa Fina (7)
|56.5
|R.Capriles
|-
Entrenador: Jorge Salvador. Ganador: 613,97. Placés: 407,18 y 1.292,98. Exacta: 32.379,32. Trifecta: 156.000,10. Superfecta: 49.521,68.
SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: S/N
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Only In America (USA) (7)
|58
|Hemirxon Medina
|159,60
|2
|Esplendor (8)
|52
|W.Véliz
|-
|3
|The Notoriou (5)
|55
|I.Pimentel Jr.
|-
|4
|Sucro (6)
|53
|J.Lugo Jr.
|-
|5
|El Gran Balovento (9)
|53
|J.Lugo
|-
Entrenador: Ismael Martínez. Ganador: 159,60. Places: 115,99 y 1.679,93. Exacta: 4.051,41. Trifecta: 106.239,80. No hubo Superfecta.
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 76''
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Paula del Carmen (3)
|52
|Félix Márquez
|3.443,58
|2
|Súper Explosiva (8)
|51,5
|S.Yánez
|-
|3
|Valeria Time (9)
|52
|J.D.Calicho
|-
|4
|Canela (2)
|52
|L.Funez Jr.
|-
|5
|Amor Prohibido (4)
|53
|Y.Diaz
|-
Entrenador: Mauro Naranjo. Ganador: 3.443,58. Placés: 1.223,33 y 201,16. Exacta: 20.716,60. Trifecta: 129.095,16. Superfecta: 51.840,50. Triple Apuesta: 74.813,71. Pool de 4: 369.859,05.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 66.1
II Clásico Ángel Francisco Parra (GIII)
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Señora Isabel (USA) (5)
|54
|Hemirxon Medina
|158,14
|2
|Princess Black (2)
|53
|Y.González
|-
|3
|Donostia (USA) (6)
|54
|F.Quevedo
|-
|4
|Dama de Fuego (USA) (4)
|54
|J.G.Hernández
|-
|5
|Presumida (3)
|53
|J.Aray
|-
Entrenador: Ismael Martínez. Ganador: 158,14. Placés: 110,00 y 159,34. Exacta: 1.146,78. Trifecta: 671,02. Superfecta: 673,98. No hubo Doble Perfecta. Ret: 1 y 7.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 79.1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Canciller (3)
|54.5
|Jhonathan Aray.
|191,85
|2
|Ancelotti (2)
|51
|L.Funez Jr.
|-
|3
|Gran Euro (4)
|50
|O.Rivas
|-
|4
|Online (5)
|54
|A.Ybarra
|-
|5
|Zaraceño (8)
|54.5
|Y.González
|-
Entrenador: Luis Peraza. Ganador: 191,85. Placés: 116,84 y 141,24. Exacta: 699,48. Trifecta: 1.033,40. Superfecta: 2.899,26.
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Mad Max (7)
|56
|Iván Pimentel Jr.
|225,06
|2
|Brother Will (8)
|54
|S.Yánez
|-
|3
|My Flying Mate (1)
|54
|L.Funez Jr.
|-
|4
|El Trueno (2)
|56
|J.G.Milla
|-
|5
|Dumpling (4)
|54
|J.G.Hernández
|-
Entrenador: Henry Trujillo. Ganador: 225,06. Placés: 181,87 y 240,08. Exacta: 1.401,62. Trifecta: 3.625,19. Superfecta: 7.22,43. Ret: 9.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81.2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Dra Bea (3) (Sub)
|52.5
|Oliver Medina
|322,34
|2
|Alana (1) (Baj)
|53
|W.Véliz
|-
|3
|Honey Time (9)
|50
|J.D.Calicho
|-
|4
|Lady Issa (4)
|53.5
|R.Capriles
|-
|5
|Yankee Lake (6)
|52.5
|A.Ybarra
|-
Entrenador: Deibis Guevara. Ganador: 322,34. Placés: 152,51 y 197,91. Exacta: 1.368,76. Trifecta: 1.536,98. Superfecta: 11.280,98.
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81.2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Hatshepsut (1)
|53
|Félix Velásquez
|4.584,55
|2
|Chosen Factor (USA) (10)
|56
|J.Aray
|-
|3
|Belleze (5)
|51
|F.Márquez
|-
|4
|Queen Paulette (4)
|52
|A.Ybarra
|-
|5
|Orolinda (9)
|53
|J.Lugo Jr.
|-
Entrenador: Aldo Traversa. Ganador: 4.584,55. Placés: 1.023,12 y 214,55. Exacta: 15.106,72. No hubo Trifecta ni Superfecta. Triple Apuesta: 38.491,07. Súper Pool de 4: 140.929,14. No hubo Doble Perfecta. 5y6 (2591) boletos con 5 que pagan Bs. 31.867,35 c/u. (60) boletos con 6 que cobran cada uno Bs. 5.307.966,97 c/u. Loto Hípico: 6.529,27