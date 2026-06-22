Paridad en el cronómetro: Esto fue lo que sorprendió de Marakovits en la R26 de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Con un total de 12 carreras entre ellas tres clásicos de Grado fue la programación de la vigésima sexta reunión de la presente temporada en el hipódromo La Rinconada, esto en el marco de la celebración del día del padre.

El juego del 5y6 recolectó por cuarta vez consecutiva el monto de Bs. 589.773.725,00, de los cuales Bs.82.568.321,50 repartieron entre los ganadores con 5 ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, repartieron Bs. 318.477.811,50.

Hazaña: Marakovits marca de 1.800 metros La Rinconada Datos hípicos

La jornada dominical inició con una prueba para ejemplares nacionales e importados de cuatro y más años, ganadores de cuatro y más carreras, en distancia de 1.800 metros.

Aunque la nómina original contaba con siete inscritos, el retiro de cuatro purasangres redujo el grupo a solo tres competidores y esta circunstancia provocó la invalidación de la carrera para todos los juegos.

En dicha competencia, el importado Tuscan Gold (USA) obtuvo la victoria bajo la conducción de Jaime Lugo. El ejemplar, entrenado por Riccardo D’Angelo para el Stud Los Samanes Racing, completó el recorrido con un tiempo de 112.2 segundos.

Posteriormente, la quinta carrera de la tarde albergó el VI Clásico Bambera (Grado II), reservado para yeguas nacionales de cuatro y más años sobre la misma distancia de 1.800 metros.

La criolla Marakovits se adjudicó el triunfo tras una destacada actuación bajo la monta de Félix Velásquez. La ganadora, presentada por Jorge Salvador y defensora de los colores del Stud asociado G.A.-Ferálico, detuvo el cronómetro en 112 segundos exactos.

Como dato curioso de la jornada, es preciso resaltar la paridad en el rendimiento de los ganadores: la yegua Marakovits superó por apenas dos quintos de segundo el tiempo registrado por el ejemplar Tuscan Gold (USA) en el mismo trayecto de 1.800 metros.

Una vez más, la cría nacional demuestra su calidad y poderío al imponerse sobre los ejemplares importados en la pista de La Rinconada. Este dominio no solo confirma el excelente nivel de los caballos criados en el país, sino que también otorga un matiz especial a cada una de las pruebas donde los caballos nacidos en suelo venezolano superan a los especialistas foráneos.

El éxito de la pupila de Jorge Salvador se fundamenta en su capacidad de adaptación y en su impecable trabajo de entrenamientos.

Esta superioridad de la nacida y criada en el Haras La Primavera garantizó un espectáculo de alto nivel y reafirmó su identidad hípica, al posicionarse como la protagonista indispensable en el clásico de mayor jerarquía.