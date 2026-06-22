Entérate de cómo va la estadística de entrenadores ganadores tras culminar la reunión 26

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El hipódromo de La Rinconada celebró este domingo 21 de junio la reunión número 26 del segundo meeting, la cual se destacó con una programación de 12 competencias, entre las cuales resaltaron tres pruebas de corte selectivo que definieron el espectáculo de la tarde en el óvalo caraqueño.

Los resultados de las competencias clásicas fueron los siguientes:

IX Clásico El Corsario (Grado III): El ejemplar importado Gran Manuel (USA) se impuso con autoridad para adjudicarse la victoria.

VI Clásico Bambera (Grado II): La victoria correspondió a la yegua Marakovits , pues demostró su superioridad en la pista.

II Clásico Ángel Francisco Parra (Grado III): La potranca importada Señora Isabel (USA) debutó con mucha clase y cruzó el espejo en franca ganancia.

La Rinconada: Fernando Parilli Tota mantiene liderado segundo meeting Datos hípicos

A pesar de su ausencia en el círculo de ganadores durante la jornada dominical, el entrenador profesional Fernando Parilli Tota conserva su liderato de la estadística con un total de 11 triunfos.

Además, Ismael Martínez fue el más destacado de la jornada dominical con tres triunfos por intermedio de: Gran Manuel, Only In America y Señora Isabel.

Por su parte, Riccardo D’Angelo visitó al recinto de ganadores. Su victoria ocurrió en la primera competencia del programa, gracias a la destacada actuación del ejemplar importado de cinco años, Tuscan Gold (USA).

Asimismo, Jorge Salvador celebró un triunfo trascendental al conducir a la yegua Marakovits al primer lugar en el Clásico Bambera (GII), prueba disputada en el marco de la segunda válida para el 5y6 Nacional. Con este éxito, Salvador alcanza su segunda victoria selectiva como profesional, luego de estrenar su palmarés en este tipo de eventos el pasado domingo 14 de junio al ganar el Clásico Ejército Nacional Bolivariano (GII) con Forrest Gump.

Así va la estadística de entrenadores del segundo meeting

Fernando Parilli Tota: 11 victorias.

Riccardo D’Angelo: 9 victorias.

Gabriel Márquez: 8 victorias

Carlos Luis Uzcátegui y Oscar Manuel González: 6 victorias.

Jorge Salvador e Ismael Martínez: 5 victorias.

Rubén Lanz: 4 victorias.