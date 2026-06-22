Mauro Naranjo demostró su vigencia en La Rinconada: "Estamos preparados para más oportunidades"

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El esfuerzo, la constancia y la paciencia que caracterizan al hipismo de base tuvieron su recompensa dorada la tarde de este domingo 21 de junio en el Hipódromo Internacional La Rinconada. La primera competencia válida para el tradicional juego del 5y6 se convirtió en el escenario ideal para que el entrenador mirandino Mauro Naranjo inscribiera su nombre de manera oficial en el libro de los profesionales ganadores del óvalo de Coche, un logro que ensalza su trayectoria y premia décadas de dedicación a los purasangres de carreras.

Naranjo, nacido en la ciudad de Los Teques el 11 de febrero de 1980, no es ningún improvisado en la materia. Su hoja de vida profesional registra un sólido recorrido de dos décadas de labor continua en el Hipódromo Nacional de Valencia (Hinava), plaza donde ejerció funciones con matrícula provisional por más de diez años. Asimismo, sumó valiosos conocimientos durante su paso por el hipódromo oriental de Rancho Alegre, experiencias que moldearon su criterio antes de asumir el reto de mudarse a la capital de la República hace tres años.

Formación académica y el ansiado debut en Caracas

La sólida base técnica de Mauro Naranjo proviene de las aulas de formación, donde realizó sus estudios de entrenamiento bajo la tutela y el magisterio de dos consagrados de la profesión: Miguel Hernández y Luis Francisco Martín. Con ese respaldo académico, el preparador de los Altos Mirandinos dio el salto definitivo al óvalo caraqueño y firmó su debut oficial el pasado domingo 15 de junio de 2025, de modo que abrió un nuevo capítulo en su trayectoria profesional.

El camino hacia la primera fotografía en Caracas requirió de paciencia. En lo que va de la presente temporada de 2026, el joven entrenador acumulaba diez ejemplares presentados en la pista sin poder concretar el ansiado triunfo, una racha que llegó a su fin de forma categórica gracias a una planificación perfecta en los establos.

Una victoria de extremo a extremo con Paula Del Carmen: R26 5y6 nacional

La hazaña se materializó en la séptima competencia del programa, un llamado especial estructurado para yeguas de cinco y más años, debutantes o no ganadoras, tanto nacionales como importadas. El estratega mirandino asumió el compromiso de presentar a Paula Del Carmen, una yegua castaña de siete años, hija de Clock en Bahama Pegasus por Fusaichi Pegasus, que saltó a la pista con un historial adverso de 37 actuaciones públicas sin conocer la victoria.

Pese a los números previos, el trabajo de cuadra obró el milagro deportivo. Perfectamente dosificada por la monta del jinete Félix Márquez, la veterana corredora unió la partida con la meta en un despliegue de condiciones físicas que evidenció la óptima evolución del ejemplar bajo los cuidados de Naranjo. El triunfo representó el desahogo de semanas de labor silenciosa y devolvió la sonrisa tanto al propietario como al equipo de trabajadores que hace vida en el establo.

Convicción y deseos de recibir más oportunidades

Tras el histórico triunfo, el preparador conversó en exclusiva con el equipo periodístico de Meridiano Web. Más allá de manifestar su profunda emoción y agradecer el respaldo de su personal de confianza y de los inversionistas, Naranjo aprovechó el espacio para enviar un mensaje contundente a la comunidad hípica sobre su futuro inmediato.

"El conocimiento es amplio y el deseo de ganar carreras es mi firme convicción. Estoy completamente preparado para asumir retos mayores y recibir más oportunidades dentro de este exigente medio", afirmó el profesional con evidente seguridad que por ahora cuenta con cuatro ejemplares en su cuadra.

Con esta victoria, Mauro Naranjo demostró que posee las herramientas técnicas necesarias para optimizar el rendimiento de los purasangres a su cargo, por lo que queda a la espera de nuevos votos de confianza por parte de los propietarios para consolidar su establo en el principal hipódromo del país.