La Rinconada: Esta es la razón por la cual la Junta de Comisarios multó a un entrenador en la primera competencia

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Este domingo el hipódromo La Rinconada vio realizarse la reunión número 26 del primer meeting de la temporada 2026 con una agenda de 12 carreras y la presencia de tres pruebas selectivas de grado. El juego del 5y6 nacional arranco desde la séptima carrera de la tarde donde el monto sellado sobrepasó los 589 millones de bolívares.

La Rinconada: Multado entrenador en la Rinconada por este motivo

En el inicio de las carreras se dio a la 1:00 pm donde, se corrió una prueba especial para caballos nacionales de cuatro y más años, dicha prueba no tuvo validez para la jugada previamente por decisión de las autoridades de @Inh. La misma sirvió de preparatoria para lo que viene hacer la disputa del clásico Internacional Fuerza Armada Nacional Bolivariana donde el premio adicional especial fue de $42.250 a repartir y participaron finalmente solo tres ejemplares.

En dicha carrera, la Junta de Comisarios del INH emitió una Multa por no presentarse a ensillar a su presentado a Gabriel Márquez de Luigino (4) que cabe destacar no pudo culminar la carrera por Claudicación.

SANCIÓN ENTRENADOR POR NO ENSILLAR:

Visto el informe presentado por el Juez de Paddock donde indica que el entrenador GABRIEL MÁRQUEZ (LUIGINO Nº04) no se presentó a ensillar a su presentado, esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al entrenador GABRIEL MÁRQUEZ todo de conformidad con lo establecido en el artículo Nº162 literal “c” del Reglamento Nacional de Carreras.