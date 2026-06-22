Las resoluciones del INH: Las razones detrás de las multas a jinetes en La Rinconada

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Este domingo 21 de junio de 2026, el hipódromo La Rinconada celebró la vigésima sexta reunión del segundo meeting, la cual contó con una programación de 12 competencias, entre ellas se destacó: La edición IX del Clásico “El Corsario” (GIII), cuyo ganador fue para Gran Manuel (Usa), la edición VI del Clásico “Bambera” (GII), la gana Marakovits y finalmente el II Clásico “Ángel Francisco Parra” (GIII) se estrena con victoria la potranca Señora Isabel.

A su vez, el 5y6 Nacional repartió dividendos de suma importancia, ya que, los 2591 boletos con cinco aciertos ganaron cada uno Bs 31.867,35, mientras que los 60 tickets con los seis ejemplares de la fama cobran cada uno un total de Bs 5.307.966,97, cifra equivalente a un poco más de $ 8.000 según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Lista detallada de los sancionados: La Rinconada Jinetes Datos hípicos

En la tercera carrera del ciclo no válida fue reservada para caballos nacionales e importadas de cuatro años, debutantes o no ganadores.

Con una nómina de nueve competidores, tras el retiro previo de (Go Daddy Go) la victoria fue para Comandante Camilo, montado por el efectivo profesional Jean Carlos Rodríguez.

Asimismo, el jinete aprendiz montó al tordillo Lightning Spirit que arribó en la tercera casilla y posteriormente al momento de realizar el repeso el juez de peso dictaminó lo siguiente, de acuerdo con las resoluciones.

EXCESO EN EL REPESO:

Según informe del JUEZ DE PESO el jinete JHORMA CESPEDES (LIGHTNING SPIRIT Nº 05) presentó 700 gramos de exceso en el máximo permitido en el repeso, razón por la cual esta Junta de Comisarios decide sancionarlo con MULTA todo de conformidad con los establecido en el artículo 249 del Reglamento Nacional de Carreras.

Acto seguido en la quinta carrera de la cartelera dominical, el jinete profesional Félix Velázquez, recibe la misma multa, donde resultó ganador de la carrera por intermedio de Marakovits en el VI Clásico “Bambera” (GII).

EXCESO EN EL REPESO:

Según informe del JUEZ DE PESO el jinete JHORMA CESPEDES (LIGHTNING SPIRIT Nº05) presentó 700 gramos de exceso en el máximo permitido en el repeso, razón por la cual esta Junta de Comisarios decide sancionarlo con MULTA todo de conformidad con los establecido en el artículo 249 del Reglamento Nacional de Carreras.

Finalmente, en la carrera de los acumulados el jinete profesional Yonkleiver Diaz que iba a bordo de la yegua Isométrica (7) que a la postre arribó en el último lugar.

EXCESO EN EL REPESO:

Según informe del JUEZ DE PESO el jinete YONKLEIVER DIAZ (ISOMETRICA Nº07) presentó 800 gramos de exceso en el máximo permitido en el repeso, razón por la cual esta Junta de Comisarios decide sancionarlo con MULTA todo de conformidad con los establecido en el artículo 249 del Reglamento Nacional de Carreras.