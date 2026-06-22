La Rinconada: Suspendido jinete aprendiz por su desempeño en los metros finales

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La Junta Nacional de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) anunció la noche de este domingo 21 de junio de 2026 la suspensión por dos semanas del jinete aprendiz Winder Véliz. La sanción entra en vigencia de manera inmediata lo que hace suponer que el jinete quedará fuera de acción por los momentos.

Resolución: Jinete Aprendiz Suspensión Resultados de Carrera

La decisión fue comunicada a través de las resoluciones emanadas de la reunión número 26 de carreras, celebrada la tarde del domingo en el óvalo de Coche. Esa jornada dominical, que contó con doce competencias y la disputa de tres pruebas selectivas ganadas por: Gran Manuel, Marakovits y Señora Isabel (Usa). El 5y6 nacional volvió a destacar como de costumbre y tuvo monto récord en recaudación al recabar Bs 589.773.725,00.

La suspensión del jinete Véliz se fundamenta en los incidentes ocurridos durante la undécima carrera, quinta válida del domingo, una prueba especial para yeguas nacionales e importadas de 5 y más años, ganadores de 1 carrera.

Razón de la Suspensión: La Rinconada Carreras

A bordo de la alazana Alana, Winder Véliz se cargó hacia afuera violentamente en los 100 metros finales y le corta la línea de acción al ejemplar Dra. Bea con la monta de Oliver Medina sin mantener la distancia reglamentaria. Tras la revisión exhaustiva de las cámaras, los comisarios determinaron la infracción y procedieron a distanciar al ejemplar.

DISTANCIAMIENTO:

El jinete OLIVER MEDINA (DRA BEA N°03), formula RECLAMO en contra del Jinete, WINDER VELIZ (ALANA Nº01) alegando que a la altura de los 100 metros le quita la línea de carrera a su conducido. Vista la repetición de la prueba a través del sistema Video, se pudo apreciar que en los 100 metros finales el ejemplar ALANA Nº01 (WINDER VELIZ) se carga hacia afuera violentamente, cortándole la línea de carrera sin la distancia reglamentaria al ejemplar DRA BEA N°03 (OLIVER MEDINA), razón por la cual esta Junta de Comisarios DECIDE: DISTANCIAR del PRIMER al SEGUNDO lugar al ejemplar ALANA Nº01 (WINDER VELIZ) y SANCIONAR con SUSPENSIÓN por el término de DOS (02) SEMANAS al Jinete WINDER VELIZ desde el 22/06/2026 hasta el 06/07/2026 ambas fechas inclusive, todo de conformidad con lo establecido el articulo Nº243 del Reglamento Nacional de Carreras, el orden definitivo de llegada en esta carrera es el siguiente: Primer Lugar: DRA BEA N°03, Segundo Lugar: ALANA Nº01, Tercer Lugar: HONEY TIME Nº09, Cuarto Lugar: LADY ISSA Nº04, Quinto Lugar: YANKEE LAKE Nº06.

La Rinconada: Resolución Reunión 26 Jinete

El jinete aprendiz Winder Véliz en este segundo meeting acumula un total de cuatro triunfos y ahora deberá cumplir con la sanción de dos semanas que comienzan a regir desde el 22 de junio hasta el 06 de julio.