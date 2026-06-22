Parte médico en Coche: El estado real de Princesa Fina tras la orden de la Junta de Comisarios

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Una jornada de intensas emociones y sorpresas deportivas se vivió este domingo en el Hipódromo Internacional La Rinconada. La vigésima sexta reunión del año en el óvalo de Coche cerró con un saldo altamente positivo para el jinete Félix Velásquez y Hemirxon Medina, quienes duplicaron sus visitas al paddock de ganadores. Por su parte, el preparador Ismael Martínez Segovia se erigió como la figura indiscutible del entrenamiento al registrar tres lauros en una cartelera especial que rindió homenaje a los padres.

Sin embargo, más allá de los triunfos, la polémica y el escrutinio oficial marcaron la pauta del día. El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) publicó en todas sus plataformas digitales las resoluciones oficiales de la jornada. En dichos documentos, la Junta de Comisarios del INH solicitó de forma expresa un examen clínico completo y la toma de muestras especiales para la yegua Princesa Fina, cuya actuación no fue la que se esperaba entre los directivos y los aficionados.

SOLICITUD DE EXAMEN CLÍNICO COMPLETO Y MUESTRAS ESPECIALES

Vista la actuación del ejemplar PRINCESA FINA N°07, esta Junta de Comisarios procedió a solicitar Examen clínico completo a la División de Inspección Veterinaria, todo de conformidad con el articulo N°66 literal “g” y 290 del Reglamento Nacional de Carreras. Con relación a esta solicitud, la Inspección Veterinaria informó que el ejemplar precitado presentó MIOSITIS ESCAPULAR EN AMBOS MIEMBROS ANTERIORES por lo cual se solicitó la toma de muestras especiales.

Marakovits impone su ley en el Clásico "Bambera"

La expectativa de la afición se concentró en la quinta competencia del programa dominical, escenario donde se disputó el VI Clásico "Bambera" (Grado II). Esta selectiva, pilar fundamental en el calendario hípico para yeguas nacionales de cuatro y más años, ofreció un espectáculo de estrategia y resistencia sobre un exigente recorrido de 1.800 metros.

La victoria correspondió a Marakovits, un ejemplar que ratificó su ascenso profesional bajo la tutela del joven entrenador Jorge Salvador. El jinete profesional Félix Velásquez ejecutó una conducción extraordinaria:

Estrategia: Dosificó las energías de la yegua durante todo el trayecto de aliento.

Resultado: Guió con precisión a la defensora del Stud "G.A.-Feralico" hacia la meta.

Registro: La castaña detuvo el cronómetro en un tiempo exacto de 112 segundos para la distancia, una marca que reflejó la paridad y el enorme esfuerzo físico de las competidoras sobre la pista de Coche.

El inesperado colapso de la favorita

La otra cara de la moneda la protagonizó Princesa Fina. La yegua de cuatro años llegó a la cita con el cartel de principal cotizada del público apostador, un respaldo justificado por una sólida campaña previa de nueve triunfos en apenas 17 presentaciones.

Las proyecciones, no obstante, se desmoronaron por completo en la recta final. Al momento del giro de la última curva, el ejemplar no mostró el accionar enérgico que acostumbra a exhibir ante sus rivales. La defensora del favoritismo cedió terreno, fue rebasada con extrema facilidad por el lote y arribó rezagada en el quinto lugar de la clasificación, un resultado que encendió las alarmas de las autoridades hípicas y motivó la investigación clínica inmediata.