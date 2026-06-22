Jaime Lugo domina la estadística en La Rinconada y eleva su registro a 2.458 victorias

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El espectáculo del turf nacional vibró a su máxima capacidad la tarde de este domingo 21 de junio en el óvalo del Hipódromo Internacional La Rinconada. El principal escenario hípico del país albergó la reunión número 26 del año, una fecha de alta trascendencia que a su vez constituyó la octava jornada correspondiente al segundo mitin de la temporada de 2026.

Con un exigente programa de 12 competencias, la cartelera incluyó tres disputas de corte selectivo que deleitaron a la afición y consolidaron a los jinetes Hermirxon Medina y Félix Velásquez como las figuras más destacadas del día tras concretar un doblete de victorias cada uno.

No obstante, el momento de mayor carga histórica y emotiva de la reunión ocurrió en el arranque mismo de la jornada, bajo la mirada fija de miles de fanáticos que presenciaron un nuevo hito en el hipismo venezolano.

La victoria 2.458 de un inmortal del látigo: La Rinconada R26

La única visita al paddock de ganadores para el experimentado fustán Jaime Lugo en la tarde dominical se registró en la competencia de apertura. Dicha prueba, estructurada de manera especial para ejemplares de cuatro y más años, se corrió fuera de las apuestas por disposición previa de las autoridades. El marco de la carrera sirvió para que "El Pocho" dictara una cátedra sobre los lomos del ejemplar importado Tuscan Gold (USA), un calificado corredor que se encuentra bajo la tutela del efectivo entrenador Riccardo D’Angelo.

El hijo de Medaglia d'Oro cubrió el exigente trayecto de 1.800 metros con solvencia y detuvo el cronómetro oficial de Coche en un registro exacto de 112.2 segundos. Con este lauro, la dupla conformada por el jockey zuliano y el preparador D’Angelo ratificó el excelente momento profesional por el cual atraviesan en las distancias de aliento.

A la caza del récord de Juan Vicente Tovar

Este triunfo no representó una foto más en la bitácora de Jaime Lugo. El éxito obtenido con el defensor de los colores norteamericanos significó la victoria número 2.458 en su trayectoria profesional de por vida en las pistas venezolanas, un número que agiganta su leyenda y lo mantiene firme en el liderato de la estadística general de jinetes de la presente temporada en La Rinconada.

Con este nuevo impacto en el óvalo de Coche, Lugo redujo la distancia y se colocó a escasos 34 lauros de alcanzar la mítica marca del desaparecido e inmortal Juan Vicente Tovar. El recordado "Supercampeón" del hipismo nacional no solo acumuló un palmarés histórico de 16 estadísticas consecutivas, sino que fijó su récord vitalicio en un total de 2.492 triunfos; una cumbre que hoy, gracias a la vigencia y consistencia de Jaime Lugo, luce más cerca que nunca de ser alcanzada.

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