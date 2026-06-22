¡Logro histórico! Ismael Martínez Segovia hace una hazaña inédita en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El espectáculo de las carreras de purasangres alcanzó una nueva dimensión de éxito este domingo 21 de junio de 2026 en el Hipódromo Internacional La Rinconada. La vigésima sexta reunión del año, enmarcada en una cartelera de lujo con doce competencias y tres eventos de corte selectivo, no solo deparó grandes emociones en el plano deportivo, sino que consolidó la extraordinaria respuesta del público apostador.

El monto recolectado en la jornada ascendió a un total de Bs. 589.773.725,00, cifra que selló un hito histórico al encadenar la cuarta semana consecutiva con récord en el dinero apostado para el sistema de juego nacional.

En el plano profesional, la tarde dominical perteneció de forma unánime al preparador Ismael Martínez Segovia. El destacado entrenador optimizó la campaña de sus conducidos al acudir a la cita con siete ejemplares y regresar a los establos con tres imponentes victorias, un balance idóneo que incluyó la conquista de dos eventos clásicos de grado.

Gran Manuel impuso su ley en el Clásico "El Corsario"

La racha triunfadora para el establo de Martínez Segovia comenzó temprano en la programación. La primera satisfacción de la tarde llegó en el IX Clásico "El Corsario" (Grado III), una selectiva de alta relevancia reservada de forma exclusiva para potros de dos años en un trayecto de 1.100 metros.

En dicha competencia, el ejemplar importado Gran Manuel (USA) ratificó sus condiciones bajo la conducción del jinete Yoelbis González. El novel corredor se desplazó con soltura sobre la pista de Coche y detuvo el cronómetro en un registro oficial de 68.1 segundos, una marca de valor que subraya la proyección del purasangre en el óvalo de Caracas.

Debut triunfal en la arena de Coche

La efectividad del preparador se puso a prueba nuevamente en la sexta competencia del orden oficial, prueba que abrió el juego del Loto Hípico. El llamado congregó a caballos nacionales e importados de cuatro años, ganadores de una carrera, en una distancia intermedia de 1.300 metros.

Martínez Segovia presentó en óptimas condiciones al importado Only In America (USA), un corredor que hizo su estreno en la arena de La Rinconada. El encargado de guiar el triunfo fue el latigo Hemirxon Medina. La victoria tomó por sorpresa a la mayoría de la afición y provocó un enorme impacto en las taquillas de juego al repartir un dividendo de 159,60 bolívares por concepto de ganador.

Señora Isabel selló la jornada de gala en el 5y6

El broche de oro para una tarde inolvidable llegó en la última selectiva programada para la jornada dominical, el Clásico "Ángel Francisco Parra" (Grado III). Esta competencia formó parte del pool nacional y sirvió para ratificar la gran alianza de la tarde entre el entrenador y el jinete Hemirxon Medina.

La yegua estadounidense Señora Isabel (USA) ejecutó una impecable demostración de velocidad y resistencia bajo los exigentes latigazos de Medina, de modo que le otorgó la tercera victoria del día a Ismael Martínez Segovia.

Ismael Martínez: Triunfos 2026

Con este trío de éxitos en la reunión número 26, el profesional del entrenamiento escaló peldaños en la tabla de clasificación. Martínez Segovia arribó de esta manera a cinco triunfos en el transcurso del presente mitin y totaliza nueve lauros en la campaña general de 2026, lo cual confirma el resurgir de su cuadra en las competencias de mayor nivel jerárquico. Esta jornada adquirió un matiz histórico para su trayectoria, pues significó la primera ocasión en la que el estratega concreta tres victorias en una misma fecha en el óvalo caraqueño.