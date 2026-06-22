El informe de la carrera: Esto declaró Samuel Yánez luego del tercer lugar de Salomé en La Rinconada

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El fervor hípico alcanzó su punto máximo la tarde de este domingo en el Hipódromo Internacional La Rinconada. La vigésima sexta cita del año en el óvalo de Coche deparó grandes emociones a lo largo de una intensa programación de doce competencias que incluyó tres disputas de corte selectivo. El respaldo unánime del público apostador hacia el deporte de las mayorías consolidó el éxito de la jornada, al extremo de que el tradicional sistema de juego del 5y6 nacional registró un monto récord de recaudación por cuarta ocasión consecutiva.

Este nuevo hito financiero en las taquillas del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) derivó en una recompensa millonaria para los aficionados. El dividendo oficial para aquellos cuadros que acertaron los seis ejemplares ganadores superó la barrera de los 8.000 dólares para cada uno de los afortunados ganadores, un factor que ratifica el atractivo económico y la confianza depositada en el pool venezolano.

Actuación de Salomé en la prueba de reclamo: La Rinconada

En el bloque de las competencias no válidas para los juegos de azar, la atención de la afición se centró en la participación de Salomé, una yegua de seis años que defiende las sedas del Stud "Daga Española". La pupila del entrenador Wladimir Sánchez, nacida y criada en los potreros del Haras La Mulera, acudió a la pista para cumplir con la trigésima novena presentación pública de su extensa campaña pistera.

La veterana corredora se alineó en el aparato de salidas para intervenir en una competencia denominada Condicional de Reclamo, un llamado estructurado de forma exclusiva para yeguas nacionales e importadas de seis y más años, ganadoras de una sola carrera. Para este compromiso, las responsabilidades de la conducción recayeron en el jinete aprendiz Samuel Yánez.

Tercer lugar y las declaraciones de su jinete

En el desarrollo de las acciones, la hija de Can en Bella Annabella por Chayim se acercó en los metros finales, pero no logró comprometer a las punteras en los tramos decisivos. Salomé arribó en la tercera posición del marcador oficial, a una distancia de más de cuatro cuerpos con respecto a la ganadora Mostaza, ejemplar que impuso condiciones de manera solvente.

Tras el cruce del disco de sentencia y el respectivo pesaje de los profesionales en el recinto reglamentario, el jinete Samuel Yánez rindió su informe técnico a las autoridades hípicas y al equipo de establo sobre el desempeño de su conducida:

INFORMES: "El jinete SAMUEL YÁNEZ del ejemplar SALOME N°01, informó que su conducida, al momento de darse la partida tuvo tropiezos y se le rodó la silla."

Yánez se encuentra en la lucha por ganar la estadística del segundo meeting de esta temporada 2026, que finaliza en el mes de agosto, y actualmente se encuentra en la quinta posición con seis victorias.