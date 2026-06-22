Efemérides hípicas: El día que Juan Vicente Tovar fue el primer jinete en lograr está importante cifra en Venezuela

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La historia del deporte hípico en Venezuela exhibe momentos de excepción donde la sinergia entre jinetes, entrenadores y purasangres alcanza niveles sublimes. Resultan escasos los capítulos donde la perfección técnica, la estrategia en el entrenamiento y el coraje de un atleta equino convergen para gestar una hazaña legendaria.

Asimismo, cuando un jinete demuestra maestría absoluta en la conducción, un preparador diseña la estrategia ideal y un ejemplar exhibe un corazón inquebrantable en la recta final, el hipismo trasciende su naturaleza de competencia para convertirse en una forma de arte.

Estas proezas establecen una marca indeleble en la memoria de la afición, pues cada victoria de esta clase eleva el estándar del óvalo de La Rinconada y exige una evolución constante de todos los profesionales involucrados.

Juan Vicente Tovar: Victoria número 100 en pruebas selectivas de Grado La Rinconada Datos hípicos

Es por esta razón que un día como hoy 22 de junio, pero del año 1985 quedó escrito en los libros dorados del turf criollo como una jornada de gloria deportiva.

Ese día, el recordado supercampeón Juan Vicente Tovar alcanzó su victoria clásica número 100, una cifra mítica que ningún otro jinete había logrado hasta ese momento.

El escenario de esta hazaña fue el Clásico Día del Ejército (GII) disputado en el majestuoso hipódromo La Rinconada, donde Tovar guió al ejemplar Ristre, entrenado por el recordado Daniel Pérez García, para una victoria memorable.

Con este triunfo, Tovar se consolidó como el primer jockey en Venezuela capaz de superar la barrera de los 100 lauros en eventos selectivos y sin duda fue un récord que cimentó su estatus como el máximo exponente de la fusta nacional.

La destreza técnica de Tovar y su capacidad para interpretar el desarrollo de las competencias en el óvalo de La Rinconada lo convirtieron en un ídolo de la afición. Aquel centenario triunfo sobre Ristre no solo representó un número en las estadísticas, sino la confirmación de una trayectoria llena de disciplina y maestría que marcó un antes y un después en el profesionalismo hípico venezolano.