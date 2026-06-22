¡Doble triunfo! Henry Trujillo marca la pauta en la reunión 26 de La Rinconada

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Como parte de la celebración del día del padre, el Hipódromo Internacional La Rinconada presentó este domingo 21 de junio la vigésima sexta reunión de la temporada 2026. Contó con la cartelera de 12 competencias que incluyó la disputa de tres pruebas de corte selectivo: el Clásico El Corsario (GIII), el Clásico Bambera (GII) y el Clásico Ángel Francisco Parra (GIII).

En el plano individual, la jornada destacó por la actuación de los jinetes Hemirxon Medina y Félix Velásquez, quienes lograron par de triunfos cada uno. Por su parte, el entrenador Ismael Martínez fue el protagonista de la tarde al visitar al recinto de ganadores en tres oportunidades.

Henry Trujillo: Doblete R26 La Rinconada Datos hípicos

El entrenador Henry Trujillo alcanzó una notable durante la reunión número 26 en el óvalo de Coche. Su cosecha comenzó en la cuarta competencia del ciclo no válido, donde la yegua castaña Mostaza se alzó con la victoria. El ejemplar, bajo la conducción del jinete Franklin Velásquez, completó el recorrido de 1.100 metros en un tiempo de 69.2 segundos.

La segunda visita de Trujillo al recinto de ganadores ocurrió en la décima carrera, correspondiente a la cuarta válida para el 5y6 Nacional. En esta prueba, diseñada como condicional de reclamo para caballos nacionales e importados de siete y más años, el ejemplar Mad Max cruzó el disco en primer lugar. El caballo, conducido por Iván Pimentel Jr., cumplió con las expectativas al confirmar su condición de primer favorito en los pronósticos de Gaceta Hípica.

Gracias a estos resultados, el entrenador Henry Trujillo acumula cinco triunfos en lo que va de año, mientras que en la estadística actual del segundo meeting alcanza ya cuatro victorias. Con esta actuación, Trujillo consolida su ascenso y mejora sus números dentro del competitivo calendario hípico de La Rinconada.