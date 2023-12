Jinete Samy Camacho logra hat trick en este hipódromo de Estados Unidos

Este miércoles 06 de diciembre fue la jornada de competencias en el Hipódromo Tampa Bay Downs en Tampa, Florida, Estados Unidos con la presentación de nueve carreras. El jockey venezolano Samy Camacho fue el más destacado al ganar tres carreras en el óvalo estadounidense.

En la primera competencia obtuvo la victoria con la potra My First Date (número 1 en la gualdrapa), presentada por Robert Hess Jr., para el Stud Michael B Catalano Duke Per registró 1:44.48 para los 1.636 metros (1 yarda 40 milla). Pagó un dividendo de $2.80 por ganador, $2.20 el Place y $2.10 el Show.

Seguidamente en la segunda del programa, Camacho ganó con la yegua alazana Countless Dreams (número 4 en la gualdrapa), entrenada por Kathleen O’ Connell, en defensa de los colores para el Stud Versatile Thoroughbreds LLC, con un tiempo final de 1:26.66 para los 1.400 metros (7 furlongs), pagó $16.60 a ganador, $8.00 el Place y $4.40 el Show.

Finalmente, el látigo criollo conquistó la octava del programa con Li’l Miss Camile (número 4 en la gualdrapa), bajo la preparación de Gerald S. Bennett alcanzó el tiempo de 1:12.04 en los 1.200 metros (6 furlongs) para el Stud Winning Stables, Inc. and Averill Racing LLC, el cual, pagó un dividendo de $5.00 por ganador, $3.00 el Place y $2.80 el Show.