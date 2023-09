Conoce lo que dijo el jinete Jorge L. Pérez sobre sus montas en La Rinconada

En viernes de traqueos, seguimos en busqueda de la mejor información para todos los aficionados del hipismo nacional, el hipódromo La Rinconada nos presenta para este domingo 17 de septiembre la reunión 36 de la temporada oficial 2023.

conversamos con el jinete profesional Jorge Luis Pérez acerca de sus compromisos de este domingo, y estas fueron sus palabras:

Jorge, gracias por concedernos esta entrevista.

-Muchas gracias a ustedes por la entrevista y un saludo a toda la afición hípica de nuestro país.

-Para este domingo, Gracias a Dios, tengo cuatro compromisos, también gracias a la colaboración de todos por el trabajo del día a día.

Iniciando en la segunda de las no válidas con el ejemplar My Five Mate.

-El caballo del Stud Azatlán, el Stud del pueblo de mi amigo julio Rodríguez. Este es un ejemplar que lo ha hecho todo muy bien, en las mañanas de trabajo se ha comportado a la altura, es un animal que anda muy fogoso, presenta un estatus de condiciones muy buenas para la carrera. El planteamiento de carrera es mantenerlo cerca de la punta, y esperamos que todo salga bien y estemos marcando en la pizarra.

Entramos en las válidas para el 5y6, donde cuentas con la monta de Boiled Milk ¿Cómo ha sido el trabajo durante esta semana con este ejemplar?

-Bueno, esta es una yegua que el entrenador Riccardo me da la oportunidad para montarla, la hemos venido trabajando desde hace meses, la hemos llevado poco a poco, tiene unos trabajos muy llamativos, el entrenador cree que ya está lista para reaparecer y esperando su mejor desempeño en carrera. Creo que una yegua que lo va a hacer muy, muy, muy bien en este lote.

En la en la novena carrera tienes a Coplero del Llano ¿qué nos puedes decir de este ejemplar que debuta este domingo?

-Este es un caballo que tenemos rato trabajándolo, lo hemos llevado al aparato, es un animal fuerte, pequeño pero fuerte, este es su debut y el entrenador Rubén Lanz nos dice que hay que darle la carrera para que el mismo te vaya a hablando, cómo es su característica de carrera y de cómo correrá.

-El caballo en trabajo no es muy explosivo su brinco, esperemos que lo haga muy bien el día de la carrera, en el trayecto se le ve velocidad, esperemos que lo haga muy bien en su estreno.

Saludos de tu parte a toda la afición hípica.

-Un saludo a la afición hípica que semana tras semana acude aquí al hipódromo La Rinconada, que sigan apoyando el hipismo que esto es lo más bello del venezolano, y aquí estamos trabajando día a día siempre poniéndole bastante amor a la hípica venezolana.

El cuarto compromiso del Jinete Jorge Luis Pérez era el ejemplar Aktolgali en la decima carrera, presentado por el entrenador José Gregorio Rodríguez, el cual fue retirado de manera oficial, por presentar Tendinitis en el miembro anterior derecho, anunciado en la cuenta oficial del Instituto Nacional de Hipódromos @inhOficial