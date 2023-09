TBT Hípico: Gelinotte cautivó a toda una generación de venezolanos con su hazaña

El nombre de Gelinotte es imperecedero. Cada año sus hazañas son recordadas no solo al momento de disputarse el clásico que lleva su nombre, sino también en cada conversación o debate, sobre cuáles son las mejores yeguas que han pasado por la pista del hipódromo La Rinconada. Gelinotte es mucho más que un purasangre, fue un ídolo equino de una generación de venezolanos que recuerdan aquellos inicios de la década de 1980, época en la cual los premios de las carreras nacionales estaban a la par de los grandes clásicos del turf mundial.

La hija de Never Bend en Mariachi corrió para los colores del Stud Saltrón y fue entrenada por Millard Faris Ziadie, a quien la bautizó como "La caballa", con su particular acento caribeño. Gelinotte fue el mejor purasangre de 1980 en toda la extensión de la palabra. Su hazaña de correr la seis carreras de la Triple Corona, que se celebraron del 4 de mayo al 6 de julio de esa temporada, fue algo único en su época. Estuvo a punto de lograr algo que no era pensado en ningún hipismo organizado, pero Sweet Candy se encargó de estropearle la ilusión a todo un país al derrotarla en aquel República de Venezuela.

Gelinotte ganó 14 carreras en 21 actuaciones para más de 4.5 millones de bolívares (1.054.000 dólares al cambio de la época). Fue la reina de las carreras hasta que un par de años más tarde apareció Trinycarol para hacerle el relevo, que también sometió a los machos y fue líder mundial del dinero. En el video que traemos en esta sección, se registra su contundente victoria en el Clásico Gradisco el 24 de agosto de 1980, prueba en la cual quebró el récord de pista de los 1.400 metros implantado por Gradisco en 1960. Esa competencia fue antes de su intervención en la llamada "Carrera del Siglo XX" como lo fue la Copa de Oro de Venezuela, ganada por Negresco en su primera edición.