Breeders' Cup: Nobals acaba con los favoritos en la Turf Sprint

Después de una tarde clásica en la cual varios favoritos ganaron los eventos de la Breeders' Cup, en la décima carrera que fue la Turf Sprint (G1), tocó una sorpresa y fue Nobals, el cuatroañero hijo de Noble Mission en Pearly Blue que literalmente voló en los 1.000 metros en grama para obtener esta victoria selectiva con la monta del panameño Gerardo Corrales.

Nobals, caballo cotizado 12-1 en las apuestas, aprovechó los errores y tropiezos que tuvo Big Invasion para venirse a la delantera a la entrada de la recta final y superar a Live In The Dream, el puntero de la carrera. Corrales, pudo mantener al potro en la delantera para imponerse en tiempo de 55.1 sobre Big Invasion, segundo a menos de una cabeza. El tercer lugar fue para el irlandés Aesop's Fables, otro ejemplar con la dupla Ryan Moore-Aidan O'Brien y en el cuarto puesto culmina Live In The Dream, después de puntear.

La Turf Sprint (G1) es la penúltima carrera de las Breeders' Cup que se disputan en Santa Anita este sábado 4 de noviembre. Tuvo un premio por repartir de 1.000.000 y el ganador devolvió pago de $26 a Ganador, $13,20 el Placé y $9,40 el Show. Es propiedad del Patricias Hope LLC y criado por el Doctor John Chandler.