Ganadores del 5y6 en La Rinconada resuelven diciembre con este jugoso dividendo

La reunión número 48 realizada este domingo 10 de diciembre en el hipódromo La Rinconada, arrojó solo 11 ganadores con seis aciertos en el juego de las mayorías que se llevaron la extraordinaria cifra de 809.758,46 bolívares. Lo que es un poco más de 20.000$ sin duda un monto que asegura unas navidades felices a esos 11 ganadores.

Las competencias válidas fueron dominadas en su mayoría por ejemplares que no estaban entre los favoritos del público apostador. En la primera válida Prince Of Success, que representó la primera visita del año en el recinto de ganadores para Omar Oviedo, En la segunda Fantastic Shot con la monta del aprendiz Jervis Alvarado, en la tercera válida Mamba Mentality, en la sexta El Gran Rocky en la séptima The Show, en la octava El Gran Rocky y en la última Blessed Ben hur, que fue el ganador del Clásico Internacional Simón Bolívar.

La jornada fue muy emotiva en todos los aspectos, pues se siguió cada una de las carreras de la Serie Hípica del Caribe, donde Venezuela fue la delegación más ganadora con un total de tres triunfos con los ejemplares, Tequila, El de Froix y Lyndacarter.