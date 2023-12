Hipódromo El Comandante de Canóvanas, Puerto Rico. 6 de diciembre de 2003. Se disputó en ese escenario la Copa Confraternidad del Caribe en honor a Pedro Aponte Bonilla. La distancia fue de 1 3/6 millas (1.900 metros) y competiría por segunda vez en la carrera, el campeón venezolano My Own Business, con Ángel Alciro Castillo de jinete y un peso de 55 kilos.

El pensionado de Antonio Bellardi, largaba por el puesto número 1. Sus rivales eran el también venezolano Gran Abuelo, los panameños Cortisol y Vodoo King, el puertorriqueño Libertador, Nunca Más de República Dominicana y el colombiano Estaca de Guayacán.

My Own Business implantó dominio absoluto de la carrera desde el momento del vamos. Estaca de Guayacán lo persiguió durante el primer cuarto de milla pero no pudo seguirlo. Voodo King asumió el relevo pero tampoco aguantó el ritmo. Gran Abuelo los desplazó en los 800 finañes montado por John Velázquez y trató de posicionarse cerca del hijo de Voyageur, que siguió hacia la meta imparable en la recta final. My Own Business pasó de primero con 4 1/2 cuerpos en tiempo de 2:01, después de dejar parciales de 24, 48.2, 1:14.1 y 1:40.2. Gran Abuelo, Cortisol, Libertador y Vodoo King, fueron sus escoltas.

Con ese triunfo, el llamado "Meteoro Venezolano" por los propios puertorriqueños, se convirtió en el único caballo en ganar el Clásico del Caribe y dos veces la Copa Confraternidad, cosa que veinte años después ningún ejemplar ha conquistado. Eso puede generar un interesante debate entre los hípicos de la cuenca: ¿Es My Own Business el mejor caballo de la historia del caribe?