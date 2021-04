Bernardo Silva en el once de Guardiola, Marquinhos vuelve al del PSG

Liga de Campeones

Miércoles 28





El portugués Bernardo Silva figura en el once de salida del Manchester City que entrena Pep Guardiola para el duelo de ida de semifinales de la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain, donde el brasileño Marquinhos regresa a la alineación titular.



El exjugador del Mónaco será el "falso 9" del equipo de Guardiola en lugar de Gabriel Jesús, mientras que en los extremos figuran Phil Foden y Ryad Mahrez y el belga Kevin de Bruyne, gran estrella del equipo, será el encargado de la creación de peligro.



En la defensa se ha quedado fuera del once titular el francés Aymeric Laporte, autor de un gol en la final de la Copa de la Liga, pero que deja su puesto al inglés John Stones, junto a Ruben Dias.



En el PSG el capitán Marquinhos regresa al once e salida tras haber superado una lesión, mientras que en el lateral izquierdo el elegido por el técnico argentino Mauricio Pochettino ha sido el italiano Alessandro Florenzi, y en el derecho Mitchel Bakker.



En el ataque, el argentino Ángel di María estará junto a las dos estrellas del equipo, el brasileño Neymar y el francés Kylian Mbappé.



El centro del campo, junto al italiano Marco Verratti, figuran el argentino Leandro Paredes y el senegalés Idrissa Gueye.



- Alineaciones:



París SG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Paredes, Verratti, Gueye; Di Maria, Mbappé, Neymar



Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Bernardo Silva, Foden. EFE