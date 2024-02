Preolímpico 2024: ¿Se equivoca Ricardo Valiño al sacar a David Martínez antes del minuto 70? (+detalles)

Este domingo, todo un país se paralizó, para estar atento a lo que sería el último compromiso del Preolímpico 2024, donde la oncena Vinotinto buscaba el pase a las Olimpiadas de París 2024, no obstante, el sueño se derrumbó tras caer contra Paraguay con una decisión que generó una pequeña polemica.

El primer tiempo concluyó 0-0, sin embargo, en el complemento Ricardo Valiño se vio obligado a sustituir a Matías Lacava, quien presentaba molestias físicas y entró a jugar Kevin Kelsy, en pocos minutos llegó el primero de los guaraníes por la vía de la pena máxima.

Estando abajo en el marcador (1-0) y viendo que su equipo no reaccionaba, el argentino decidió realizar su primera sustitución estratégica (no obligada) y metió a jugar a Emerson Ruíz y José Riasco, quienes ingresaron por Carlos Faya , además de David Martínez, lo que generó una gran interrogante.

Muchas se personas se preguntaron,¿Era el momento para sacar a la "Joya" del encuentro?.

Martínez fue uno de los que intentaba marcar diferencia desde el comienzo del encuentro, pero no lo lograba, tal como todo el equipo venezolano, que en ningún momento pudo descifrar el sistema táctico a nivel defensivo de los paraguayos.

El zurdo cada vez que recibia el balón, estaba muy lejos o en muchas ocasiones de espalda al arco, es por eso que, a pesar de no tener un mal partido, no pudo hacer lucir su estilo de juego en este choque.

Es decir, que sí: David es un chico que puede empatar el duelo con una jugada, no obstante, ese cambio no afectó en nada el desarrollo del encuentro porque los criollos no estuvieron cómodos en ningún momento y los visitantes siempre estuvieron encima de ellos cuando tomaban la pelota. Por lo tanto, más allá de pensar si el cambio fue bueno o no, o si era la sustitución en ese momento, hay que pensar que eso no cambiaría el resultado final compromiso.

Los guaraníes terminaron imponiéndose 2-0 a los criollos, tras sumar el segundo tanto motivado a un error de comunicación entre el guardameta Rodríguez y el defensor Ferro.